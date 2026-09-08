Las causas de las independencias de América

En entregas anteriores profundizamos en los grandes procesos del siglo XVIII que cambiaron el mundo: la Ilustración, las revoluciones comuneras en América, la independencia de las trece colonias de Norteamérica y la Revolución francesa. Este siglo, cargado de transformaciones ideológicas y políticas, preparó el terreno para que las colonias españolas de nuestro continente iniciaran sus propios caminos hacia la emancipación.

Las reformas borbónicas

Uno de los últimos procesos políticos del siglo XVIII que afectó directamente a las colonias americanas fue la llegada de las reformas borbónicas. En el año 1700, la dinastía de los Habsburgo culminó en España con la muerte de Carlos II, quien falleció sin dejar descendencia. Su deceso desató la guerra de sucesión española. Tras 14 años de conflictos armados y diplomáticos, Felipe de Anjou, miembro de la familia Borbón de Francia, asumió el trono como Felipe V.

Esta nueva dinastía implementó una serie de reformas económicas y administrativas orientadas a centralizar el poder estatal y lograr la recuperación financiera de la Corona. Las colonias en América se convirtieron en el eje principal para recaudar más recursos. A este conjunto de medidas drásticas y centralizadoras se lo conoce históricamente como las reformas borbónicas.

Napoleón Bonaparte y la captura de la Corona

Tras la Revolución francesa, Napoleón Bonaparte ascendió al poder en Francia gracias a sus méritos militares. Coronado emperador en 1804, inició una ambiciosa campaña para conquistar Europa. Mediante acuerdos previos, el reino de España permitió el ingreso de las tropas francesas a su territorio con el único fin de cruzar la frontera e invadir Portugal.

Sin embargo, Napoleón aprovechó la situación para realizar una maniobra política conocida como las «Abdicaciones de Bayona» (o la traición de Bayona). Mediante presiones, obligó a renunciar a los monarcas españoles y colocó a su hermano, José Bonaparte, como nuevo rey, apresando al legítimo heredero, Fernando VII.

La resistencia española y el eco en América

Desde el inicio de la ocupación francesa, el pueblo español resistió ferozmente. Primero en Madrid y luego en Sevilla, se formaron juntas de gobierno locales con el fin de ejercer el poder en nombre del cautivo Fernando VII mientras combatían a los invasores. Pese a los esfuerzos, el vacío de poder en la metrópoli fue devastador.

Sevilla cayó ante los franceses en 1810 y la Junta Central fue sustituida por un Consejo de Regencia en la ciudad de Cádiz. El poder político en la península se desmoronó, dejando a las colonias americanas prácticamente acéfalas. Siguiendo el ejemplo de la metrópoli, en América también se crearon juntas autónomas que juraron fidelidad a Fernando VII. No obstante, en muy poco tiempo (a partir de 1810), estas juntas destituyeron a los virreyes e iniciaron el proceso irreversible de ruptura definitiva con la monarquía española. Hispanoamérica daba, de este modo, sus primeros pasos hacia la libertad.

APRENDE MÁS

1. Encierra en círculo la opción correcta.

¿Cuál fue la trampa que desmoronó el poder del rey de España?

Napoleón Bonaparte cruzó territorio español con la excusa de invadir a un país vecino, pero terminó capturando la Corona española. ¿Qué nombre histórico recibió esta polémica maniobra política?

a. Las reformas borbónicas.

b. La Traición o Abdicaciones de Bayona.

c. El Consejo de Regencia de Cádiz.

d. La Revolución de las Colonias Inglesas.

2. Verdadero o falso

a. ( ) Las reformas borbónicas tenían como meta principal descentralizar el poder y dar más libertad económica a las colonias en América.

b. ( ) La caída de la ciudad de Sevilla en 1810 aceleró la creación de las primeras juntas de gobierno en el continente americano.

c. ( ) Las juntas americanas nacieron inicialmente jurando fidelidad al rey Fernando VII, pero rápidamente avanzaron hacia la independencia total.