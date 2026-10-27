El período de entreguerras y el nacimiento del nacionalismo

Se conoce como período de entreguerras al tiempo transcurrido entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. Este escenario de crisis en Europa preparó el terreno para la aparición de tendencias totalitarias internacionales y la llegada de las ideas nacionalistas al gobierno del Paraguay.

El contexto internacional de entreguerras

Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial estuvieron marcados por una fuerte crisis política, económica y social en toda Europa. El Tratado de Versalles de 1919 implicó un gran cambio en el mapa político e impuso fronteras que dejaron disconformes a muchos países y esto, sumado a la crisis, provocó un debilitamiento de las democracias europeas, lo que generó un campo propicio para el desarrollo de los gobiernos totalitarios del siglo XX representados por Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y Stalin en Rusia.

Estos regímenes no democráticos se caracterizaron por la negación de la libertad, la identificación total de la sociedad con el Estado, un partido único y las fuerzas militares como brazo armado. Como ponía de manifiesto el eslogan de Mussolini: «Todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado». Sus ideas comenzaron a ser populares y a influir también en América y en Paraguay.

El inicio de los gobiernos nacionalistas en Paraguay

Concluida la Guerra del Chaco, Paraguay se encontraba en puertas de un cambio político que marcó fuertemente a la historia nacional: el inicio de los gobiernos nacionalistas. La contienda acarreó consecuencias económicas, políticas y sociales. El ejército victorioso regresó con medallas, pero sin trabajo para un gran número de campesinos excombatientes, reuniéndose en torno al coronel Rafael Franco, quien derribó al gobierno de Eusebio Ayala el 17 de febrero de 1936.

El movimiento febrerista tomó elementos de dos corrientes de moda en el momento: el fascismo y el socialismo, distinguiéndose por la exaltación de la identidad nacional mediante reivindicaciones históricas. Este gobierno tuvo una corta duración, interrumpida por un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Franco.

Tras la restauración liberal provisional de Félix Paiva, surgió la figura del mariscal José Félix Estigarribia para intentar estabilizar la situación, asumiendo la presidencia en 1939. La actuación política de Estigarribia respondió a la inestabilidad tomando medidas de corte totalitario alineadas a los modelos del momento: disolución del Congreso Nacional y plenitud de poderes por decreto, transformando su gobierno en uno de corte nacionalista hasta su inesperado accidente fatal en septiembre de 1940.

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1. Señala la respuesta correcta.

¿Qué tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial y reconfiguró el mapa de Europa?

a. El Tratado de Asunción.

b. El Tratado de Versalles.

c. El Reglamento de Gobierno.

2. Escribe en los paréntesis V si es verdadero o F si es falso.

a. ( ) El totalitarismo se caracteriza por la defensa absoluta de los derechos individuales y la dignidad humana.

b. ( ) La Revolución de 1936 liderada por Rafael Franco derribó al gobierno liberal de Eusebio Ayala.

c. ( ) El gobierno del mariscal Estigarribia adoptó medidas totalitarias del momento, como disolver el Congreso.