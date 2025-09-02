Ejercicios con antónimos con respuestas justificadas

I. Ejercicios

En cada párrafo hay tres palabras en negritas. A todas ellas deberás buscarles sus respectivos antónimos entre las opciones.

1. Hubo un incendio en el teatro que queda cerca de mi trabajo. Se sospecha que los responsables fueron unos sujetos que habían trabajado allí y que fueron despedidos pocos días atrás. Según el director, este acto no fue más que una venganza injustificada de su parte, pues se les despidió con una cuantiosa indemnización.

a. Contratados – justificada – reducida

b. Expulsados – entendible – numerosa

c. Invitados – comprensible – elevada

Solución

La opción a) es la única que nos da los tres antónimos correctos.

El primero de todos es «contratados». Este se opone a «despedidos» dado que implica que se adquiere un empleo, y no que se pierde, como indica la otra palabra.

El segundo antónimo es «justificada», el cual nos señala validez o aprobación. Es lo contrario de «injustificada», que significa que algo no tiene ninguna razón de ser.

Por su lado, «reducida» tiene el sentido de no ser numeroso. Ese significado contrasta con el de «cuantiosa», que indica abundancia. Tomando todo eso en cuenta, es evidente que son palabras antónimas.

2. Mi mejor amiga quiere dedicar su vida a ser veterinaria. Ella ama a los animales, de modo que nada la haría más feliz que encargarse de su cuidado. De igual manera, piensa comprar un terreno extenso para fundar en él un refugio en donde brindarles alimentación y atención médica.

a. Adora – encantadora – recibir

b. Odia – infeliz – vender

c. Detesta – satisfecha – exigir

Solución

La b). «Odia» se opone a «ama», porque significa que se rechaza o se desprecia alguna cosa. «Infeliz» indica un estado sin alegría ni emoción, así que es antónimo de «feliz».

Y tenemos «comprar» y «vender». El primer término indica una adquisición; el segundo, una venta. Por lo tanto, son antónimos entre sí.

3. Conocer la historia universal es imprescindible para llegar a comprender cómo el mundo ha evolucionado hasta ser lo que es hoy.

De lo contrario, corremos el riesgo de creer que la forma de pensar de nuestros antepasados era idéntica a la nuestra.

a. Saber – pensar – igual

b. Dominar – afirmar – semejante

c. Desconocer – dudar – distinta

Solución

La c). El sentido de «desconocer» es el de ignorar o no estar al tanto de un tema, justo lo contrario de «conocer».

«Dudar» es antónimo de «creer», debido a que señala incertidumbre o una falta de confianza. Y «distinta», en vista de que indica una diferencia, se opone a «idéntica».

II. Lee cada texto y subraya el par de antónimos contextuales

1. En la vida de los seres humanos la aceptación es algo que se busca a cada rato. Todas las personas quieren sentirse aprobadas y ser miembros de un grupo social. Cualquier rechazo, por mínimo que sea, puede dejar una huella imborrable en la mente.

2. Creo que la conferencia con el doctor fue bastante entretenida.

Al principio nos hizo un recorrido rápido por la historia de la medicina. Luego se detuvo a resaltar los últimos avances en materia de salud. Y ya para el final nos brindó una reflexión acerca de la importancia de los médicos en la sociedad.

3. Hoy en día las personas se sienten más motivadas a confesar cualquier problema que tengan a un psicólogo. La costumbre ya no es callar esta clase de situaciones, lo cual a largo plazo disminuye el riesgo de sufrir depresión.