Día del Poeta Paraguayo: análisis de las poesías El ribereño y Tirano

1. Lee con atención los poemas seleccionados.
El ribereño
Yo sé de tragos, de pescado entiendo,
de modo que no digas que no es mía
la sed que me renuevan cada día,
con hambre que, al saciarse, va creciendo.
Por eso, insisto, insisto, repitiendo
los tragos y los platos que quería.
Querré mañana lo que yo pedía
ayer, cuando me iban conociendo.
Pero un instante hay que, siendo mío,
no es hambre, no, ni sed que fuego fuese,
ni es manso transcurrir de un río amigo.
¿Será ese instante la ilusión de un río
que oscuramente aún nos embelese?
Espero a la sirena aquí contigo.
Lea más: Día del Poeta Paraguayo
Jacobo Rauskin nació en Villarrica en 1941 y falleció en el 2024 en Asunción. Obtuvo, en 2007, el Premio Nacional de Literatura.
Tirano
Implacable morador
de las alturas,
cual majestuoso cóndor
soberano,
te ubicaste;
abusando de un poder
inhumano sobre el débil
imperabas:
Impasible desde el vértice
mirabas,
tu rebaño de siervos
implorando.
Como un recio peñasco,
te negaste
endurecido a brindar.
Inexorable el tiempo
transcurría,
y en tu gélida montaña,
el sol salió.
Ya fundido en su contacto
el hielo:
deslizose raudamente
cuesta abajo.
Inestable en la cima
el equilibrio,
derrocado ya el falso
pedestal,
de la cúspide caíste
sobre el valle;
como un ídolo partido
en mil pedazos.
Tu mandato de
dura
esclavitud.
Infundiendo el terror
avasallaste:
¡cuántos hombres! de sólida
entereza.
De Yula Riquelme, ganadora de varios premios internacionales, entre ellos el Premio Borges.
2. Identifica el tema de cada poema.
_________________________________________________________________________
3. Responde.
a. ¿Qué sentimientos se transmiten?
_________________________________________________________________________
b. ¿Cómo se manifiesta el yo lírico?
_________________________________________________________________________
4. Observa la composición del poema, las palabras, el sentido, los versos, las letras, las siluetas, y comenta cómo intervienen estos elementos en la generación de sentido de la obra.
5. En la sopa de letras encontrarás nombres de poetas nacionales. Resáltalos.
6. Averigua acerca de uno de los poetas nacionales y elige un poema para analizar.
7. Aprende un poema en par de trabajo. Pueden dividirse las estrofas para poder abarcar mejor.