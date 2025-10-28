<br>

El objetivo de la representación gráfica de datos estadísticos es brindar una visión de conjunto de los datos de una investigación de una manera más directa y perceptible que la simple presentación de los datos numéricos.

Las representaciones gráficas resultan un medio eficaz para el análisis de las estadísticas, ya que las regularidades se recuerdan y aprecian con más facilidad cuando se examinan gráficamente. Sin embargo, no dejan de ser un método auxiliar importante, ya que la interpretación de un diagrama siempre es subjetiva.

Los gráficos deben explicarse por sí mismos, ya que frecuentemente los lectores no leen el texto de un informe detalladamente, y los mismos deben ir acompañados de un texto aclaratorio tan específico como sea posible, de modo que los lectores conozcan el objetivo propuesto.

Las representaciones gráficas pueden usar sistemas geométricos de representación o símbolos alusivos. Estos últimos no buscan una rigurosa exactitud, sino impresionar a las personas a las que van dirigidos.

Tipos de representaciones gráficas

Cuando queremos mostrar los datos estadísticos a través de representaciones gráficas, debemos adaptar el contenido a la información visual que se pretende transmitir. Existen diferentes representaciones gráficas, que describimos a continuación.

Gráficos de variables cualitativas

Si el resultado de la observación de un elemento de la muestra no es una medida, sino una cualidad o un atributo no medible, la variable de estudio es una variable cualitativa.

Las representaciones gráficas más usuales para variables cualitativas son:

- Diagrama de barras (o de rectángulos)

- Diagrama de sectores

- Pictograma

- Perfil ortogonal

- Cartograma

- Perfil radial

Diagrama de barras

Es una representación cartesiana (es decir, en un sistema de ejes cartesianos), en la que en el eje de abscisas figuran las distintas modalidades o atributos y en el eje de ordenadas los valores de las correspondientes frecuencias. Se levantan rectángulos de áreas proporcionales a las frecuencias absolutas. Los rectángulos tendrán de base la unidad y de altura la frecuencia absoluta de cada valor. Los rectángulos no tienen por qué ir solapados.

Ejemplo

Los estudiantes del noveno grado realizaron una excursión al Chaco con la profesora de Ciencias Naturales para observar las especies animales que habitan en la región. Observaron anfibios, reptiles, aves y mamíferos, cuyo recuento ha sido el siguiente:

- Anfibios: 7

- Reptiles: 10

- Aves: 23

- Mamíferos: 11

Construimos el diagrama de barras (rectángulos) correspondiente. En el eje de abscisas, las diferentes especies y en el eje de ordenadas, los valores numéricos.

Especies observadas

