Los números enteros (Parte 3)

Sustracción

Para calcular el valor de la resta en la sustracción de números enteros, es importante tener en cuenta sus signos, según lo siguiente:

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En cada uno de los siguientes ejercicios, marca la respuesta correcta.

1) Dados los números A = -29 y B = 36, entonces:

I) A - B = 7

II) A - B = - 7

III) A - B = 65

IV) B - A = 65

De las sustracciones anteriores es o son correctas:

A) I y III

B) Solo I

C) II y IV

D) II y III

E) Solo IV

2) Si A y B son números enteros positivos con A < B y C y D son números enteros negativos con C< D, entonces podemos asegurar que:

I) B - A es positivo

II) C - B es negativo

III) B - C es positivo

IV) A - D es negativo

Las proposiciones anteriores, en el orden en que aparecen son:

A) Verdadera, Falsa, Verdadera, Falsa

B) Falsa, Falsa, Falsa, Verdadera

C) Verdadera, Verdadera, Verdadera, Falsa

D) Verdadera, Verdadera, Falsa, Falsa

E) Verdadera, Falsa, Falsa, Verdadera

3) Si A y B son números enteros positivos y C y D son números enteros negativos, tales que A = -D y B = - C, entonces podemos asegurar que:

I) A - D = 0

II) D - A = - 2 A

III) B - C = 2 B

III) C - B = 0

De las proposiciones anteriores son falsas:

A) Ninguna

B) Todas

C) Solo una

D) Solo dos

E) Solo tres

4) Se sabe que A, B, C y D son números enteros que satisfacen la siguiente relación A<B<C<D, entonces se puede afirmar que:

I) B - A es positivo

II) B - C es positivo

III) A - C es negativo

IV) D - A es negativo

De las proposiciones anteriores son verdaderas:

A) Ninguna

B) Todas

C) Solo una

D) Solo dos

E) Solo tres