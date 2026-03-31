Los números enteros (Parte 3)

Sustracción
Para calcular el valor de la resta en la sustracción de números enteros, es importante tener en cuenta sus signos, según lo siguiente:
APRENDE MÁS
En cada uno de los siguientes ejercicios, marca la respuesta correcta.
1) Dados los números A = -29 y B = 36, entonces:
I) A - B = 7
II) A - B = - 7
III) A - B = 65
IV) B - A = 65
De las sustracciones anteriores es o son correctas:
A) I y III
B) Solo I
C) II y IV
D) II y III
E) Solo IV
2) Si A y B son números enteros positivos con A < B y C y D son números enteros negativos con C< D, entonces podemos asegurar que:
I) B - A es positivo
II) C - B es negativo
III) B - C es positivo
IV) A - D es negativo
Las proposiciones anteriores, en el orden en que aparecen son:
A) Verdadera, Falsa, Verdadera, Falsa
B) Falsa, Falsa, Falsa, Verdadera
C) Verdadera, Verdadera, Verdadera, Falsa
D) Verdadera, Verdadera, Falsa, Falsa
E) Verdadera, Falsa, Falsa, Verdadera
3) Si A y B son números enteros positivos y C y D son números enteros negativos, tales que A = -D y B = - C, entonces podemos asegurar que:
I) A - D = 0
II) D - A = - 2 A
III) B - C = 2 B
III) C - B = 0
De las proposiciones anteriores son falsas:
A) Ninguna
B) Todas
C) Solo una
D) Solo dos
E) Solo tres
4) Se sabe que A, B, C y D son números enteros que satisfacen la siguiente relación A<B<C<D, entonces se puede afirmar que:
I) B - A es positivo
II) B - C es positivo
III) A - C es negativo
IV) D - A es negativo
De las proposiciones anteriores son verdaderas:
A) Ninguna
B) Todas
C) Solo una
D) Solo dos
E) Solo tres