Matemática Tercer Ciclo
31 de marzo de 2026 - 01:00

Los números enteros (Parte 3)

Los números enteros (Parte 3)
Los números enteros (Parte 3)Archivo, ABC Color

Operaciones y sus propiedades

Por Lic. Diana Giménez de von Lücken, MSc

Sustracción

Para calcular el valor de la resta en la sustracción de números enteros, es importante tener en cuenta sus signos, según lo siguiente:

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En cada uno de los siguientes ejercicios, marca la respuesta correcta.

1) Dados los números A = -29 y B = 36, entonces:

I) A - B = 7

II) A - B = - 7

III) A - B = 65

IV) B - A = 65

De las sustracciones anteriores es o son correctas:

A) I y III

B) Solo I

C) II y IV

D) II y III

E) Solo IV

2) Si A y B son números enteros positivos con A < B y C y D son números enteros negativos con C< D, entonces podemos asegurar que:

I) B - A es positivo

II) C - B es negativo

III) B - C es positivo

IV) A - D es negativo

Las proposiciones anteriores, en el orden en que aparecen son:

A) Verdadera, Falsa, Verdadera, Falsa

B) Falsa, Falsa, Falsa, Verdadera

C) Verdadera, Verdadera, Verdadera, Falsa

D) Verdadera, Verdadera, Falsa, Falsa

E) Verdadera, Falsa, Falsa, Verdadera

3) Si A y B son números enteros positivos y C y D son números enteros negativos, tales que A = -D y B = - C, entonces podemos asegurar que:

I) A - D = 0

II) D - A = - 2 A

III) B - C = 2 B

III) C - B = 0

De las proposiciones anteriores son falsas:

A) Ninguna

B) Todas

C) Solo una

D) Solo dos

E) Solo tres

4) Se sabe que A, B, C y D son números enteros que satisfacen la siguiente relación A<B<C<D, entonces se puede afirmar que:

I) B - A es positivo

II) B - C es positivo

III) A - C es negativo

IV) D - A es negativo

De las proposiciones anteriores son verdaderas:

A) Ninguna

B) Todas

C) Solo una

D) Solo dos

E) Solo tres

Los números enteros (Parte 3)
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