Trabajo y tecnología Tercer Ciclo
31 de marzo de 2026 - 01:00

Los deepfakes y la verdad digital: ¿puedes creer lo que ves?

Deepfakes y verdad digital: ¿puedes creer lo que ves?
Deepfakes y verdad digital: ¿puedes creer lo que ves?Archivo, ABC Color

En internet, ver ya no siempre significa creer. En los últimos años crecieron los deepfakes, videos (y audios) falsos que parecen reales porque se crean con inteligencia artificial. ¿Cómo reconocerlos?

Por Alba Acosta

La idea suena a ciencia ficción, pero ya afecta a la política, a la reputación de personas comunes y a cómo confiamos o no en lo que circula en redes sociales. Analizamos qué es un deepfake.

¿Qué es un deepfake y por qué ahora se ven tan reales?

Un deepfake se produce cuando un sistema aprende, a partir de muchas imágenes y clips, los rasgos de una persona (cara, voz, gestos) y luego los «pega» o recrea en otro video.

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Antes se notaban fallos claros; hoy, con modelos más potentes y apps accesibles, se logran resultados hiperrealistas en minutos.

Incluso existen clones de voz capaces de imitar a alguien con pocos segundos de audio.

El problema: no es solo «una broma»

El impacto es social y político. Un deepfake puede difamar, extorsionar o humillar (por ejemplo, con montajes íntimos).

En elecciones o crisis, un video falso «filtrado» a tiempo puede influir en opiniones, dividir comunidades y acelerar la desinformación. Y aunque se desmienta después, el daño puede quedar: muchas personas recuerdan el impacto emocional más que la corrección.

Deepfakes y verdad digital: ¿puedes creer lo que ves?
Deepfakes y verdad digital: ¿puedes creer lo que ves?

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Cómo detectar señales (sin volverte paranoico)

No existe un truco perfecto, pero sí pistas útiles: movimientos de labios raros, parpadeo extraño, bordes de la cara que «tiemblan», sombras incoherentes o audio demasiado limpio para el lugar.

También ayuda mirar el contexto: ¿quién lo publica?, ¿hay fuente original?, ¿lo confirmaron medios confiables?

Una buena práctica es buscar el video en reversa o comparar con versiones completas: los deepfakes suelen circular recortados.

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Qué puedes hacer como estudiante

Antes de compartir, pausa. Si un video te enoja o te sorprende demasiado, es justo cuando más conviene verificar.

La habilidad clave en la era digital ya no es solo editar o programar: es pensar críticamente para que la tecnología no decida por ti qué es «verdad».