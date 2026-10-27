Día Mundial del Patrimonio Audiovisual: cuándo es y por qué se celebra

Estos materiales guardan una parte de la historia que no siempre aparece en los libros: discursos políticos, partidos de fútbol, entrevistas, canciones populares, noticias, publicidades y escenas de la vida cotidiana. Ver una película antigua o escuchar una transmisión de radio puede ayudar a entender cómo hablaba, vestía y pensaba una sociedad en otra época.

La fecha fue aprobada por la Unesco en 2005 y coincide con el aniversario de una recomendación internacional de 1980 sobre la protección de las imágenes en movimiento. El objetivo es advertir que muchos documentos audiovisuales están en riesgo de desaparecer.

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Un patrimonio frágil

A diferencia de una estatua o un edificio, una cinta de video o un archivo digital puede deteriorarse rápidamente. Los viejos rollos de cine pueden dañarse por la humedad y el calor; los casetes y VHS pierden calidad con el tiempo. Además, algunos aparatos necesarios para reproducir esos formatos ya no se fabrican.

El problema también alcanza a los archivos actuales. Aunque parezca que todo está en internet, las fotos y videos digitales dependen de dispositivos, programas y plataformas que cambian con rapidez. Si no se copian, ordenan y conservan correctamente, también pueden volverse inaccesibles.

Archivos que cuentan quiénes somos

Bibliotecas, museos, canales de televisión, radios y cinematecas trabajan para restaurar y digitalizar materiales. Esa tarea permite que nuevas generaciones conozcan obras artísticas y documentos históricos.

Cuidar estos archivos no significa vivir anclados al pasado: es asegurar que la memoria colectiva pueda ser investigada, discutida y reinterpretada. ¿Qué imágenes y sonidos de nuestro presente deberían llegar al futuro?

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APRENDE MÁS

Actividades

1. Elige una foto, canción, video o película que consideres importante para tu familia o comunidad. Explica por qué debería conservarse.

2. Investiga qué formato se usaba antes para ver películas o escuchar música.

3. Debate con tu curso: ¿las publicaciones en redes sociales pueden convertirse en patrimonio audiovisual? Fundamenta tu respuesta.