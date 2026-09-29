Día Internacional de la Música: una celebración para descubrir sonidos

El objetivo es promover la música como una forma de expresión artística y como un elemento capaz de unir a las personas.

Una forma de expresarnos

La música está presente en prácticamente todas las culturas. A través de ella se expresan las emociones, se cuentan historias y se transmiten ideas. Una canción puede hablar de amor, alegría, tristeza, protesta, identidad o esperanza.

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Incluso cuando no se comprende el idioma de una canción, es posible reconocer algunas de las sensaciones que transmite. El ritmo, la melodía, la armonía, la intensidad y el timbre son algunos de los elementos que contribuyen a generar diferentes emociones.

Música e identidad

La música también forma parte de la identidad cultural. Los estilos musicales pueden estar relacionados con la familia, los amigos, la comunidad o el lugar donde vive una persona.

En Paraguay, por ejemplo, la polca paraguaya y la guarania forman parte del patrimonio musical. Al mismo tiempo, géneros como el rock, el pop, el rap, la música electrónica y el reguetón o la cumbia forman parte de las preferencias de distintas generaciones.

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¿Por qué se escucha música?

La música puede servir para entretenerse, acompañar actividades, compartir momentos o expresar sentimientos. También puede despertar recuerdos y relacionarse con experiencias importantes de la vida.

Además, hacer música requiere práctica, atención y creatividad. Cantar, tocar un instrumento, componer o producir una canción son diferentes maneras de participar en el mundo musical.

Una celebración para descubrir

El Día Internacional de la Música también puede ser una oportunidad para acercarse a sonidos diferentes. Escuchar un género desconocido, investigar sobre un músico paraguayo, conocer la historia de un instrumento o descubrir cómo se produce una canción permite comprender mejor la diversidad musical.

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La música cambia con el tiempo y aparecen constantemente nuevos estilos. Sin embargo, mantiene una característica fundamental: su capacidad para expresar lo que las palabras no siempre consiguen decir y para conectar a personas de diferentes culturas y generaciones.