El enseñamiento de María Eugenia Acosta Vallejos y/o Biotécnica SRL en perjudicar a su única hija, Antonella Galli y familia

Con esto se demuestra la mala fe y las mentiras con las cuales en todo momento los abogados de la señora María Eugenia Acosta quisieron confundir a la gente en el legítimo derecho que posee mi esposa como socia de la empresa BIOTÉCNICA S.R.L., puesto que en todo momento dijeron y mantuvieron que fue María Eugenia Acosta quien adquirió y regaló a sus hijos el 50% que correspondía al señor Pedro Galli.

En el mes de marzo de 2021, María Eugenia Acosta inicia un hostigamiento constante tanto hacia su hija como hacia mi persona, utilizando a la empresa BIOTÉCNICA S.R.L. como instrumento para dicho fin, planteando cuestiones que, al día de hoy se discuten en varias instancias del Poder Judicial.

Inicia maltratando y amenazando a su hija, despidiéndola de la empresa de la cual es socia y, no conforme con ello, inicia acciones legales contra mi persona (Ricardo Sasiain) y contra mi empresa (SASIAIN CORP S.A.) a fin de que el daño sea a nivel familiar.

El 30/03/2021, el abogado Guillermo González, en representación de BIOTÉCNICA S.R.L. presenta una denuncia ante el Ministerio Público – Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente, procurando, de manera falsa y malintencionada, inculpar, tanto a mi persona como a mi empresa de hechos ilícitos.

Cabe destacar que, luego de muchos meses de investigaciones y diligencias por parte del Agente Fiscal interviniente, tanto el Ministerio Público como el Juzgado Penal de Garantías que tuvo a su cargo el expediente (Juzgado Penal de Garantías N° 3 de la Capital) decidieron DESESTIMAR la denuncia formulada por BIOTÉCNICA S.R.L. contra mi persona (Ricardo Sasiain) y mi empresa (SASIAIN CORP S.A.), cabe acotar que dicha firma, por entonces, era dirigida por María Eugenia Acosta en carácter de Socia-Gerente. Es cuanto dice la resolución de desestimación A.I. N° 738 del 2/08/2021, dictado en el expediente caratulado “SASIAIN CORP S.A. S/ LEY 716 DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE”

También es importante señalar que María Eugenia Acosta me negó el retiro de mercaderías, tanto de mi propiedad como de mi empresa por lo cual se debió recurrir a la presentación de un amparo constitucional a fin de poder retirar tanto mis pertenencias como las de mi empresa. En el marco de dicho amparo, se ha logrado resultado favorable tanto en 1ra como en 2da Instancia en el Poder Judicial, confirmándose así, en todo momento, la legalidad de la acción promovida. Así lo señalan tanto la S.D. Nº 126 del 21/05/2021 (primera instancia) como el A.I. Nº 183 del 11/08/2021 (segunda instancia) dictados a nuestro favor en el expediente caratulado “SASIAIN CORP S.A. C/ BIOTÉCNICA S.R.L. S/ AMPARO”:

Como se puede observar, la conducta y ensañamiento de María Eugenia Acosta y/o BIOTÉCNICA S.R.L. en involucrarme en hechos antijurídicos había terminado en un total FRACASO, por lo que en esta ocasión vuelve su atención hacia su única hija enviando telegramas colacionados, de tono acusador y hostigador, estos telegramas fueron enviados en diversas fechas a lo largo del año 2021, sin embargo, la señora María Eugenia Acosta ha llegado al colmo de enviar 7 colacionados a toda la familia (mi esposa, mi empresa y mi persona) en un mismo día (6/08/2021) siendo ese día nada más y nada menos que el día del cumpleaños de mi esposa, su hija, con el único objeto de estropear un día que es especial para toda persona. Este hecho nos obligó a tomar la decisión de poner un alto a este particular comportamiento, ya que estaba claro que María Eugenia Acosta no deseaba cesar en el hostigamiento y acoso a su hija y su familia. El 18/10/2021 el Juzgado de Paz Multifueros otorga una medida cautelar de restricción contra María Eugenia Acosta que contiene prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del lugar en que se encuentre mi esposa, su hija Antonella Galli, prohibición de contacto por cualquier medio, etc.

Pero la realidad supera a la ficción, ya que el 14/09/2021 María Eugenia Acosta presenta dos notas al SENACSA (Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal) utilizando una de ellas para comunicar en su carácter de Socia-Gerente el cierre definitivo de la firma BIOTÉCNICA S.R.L. y la otra para solicitar el traspaso de todos los registros de BIOTÉCNICA S.R.L. obrantes ante dicha repartición pública a favor de la firma CORPORACIÓN BIOTÉCNICA S.A. Se adjuntan notas:

Imagínense que María Eugenia Acosta en su carácter de Gerente de BIOTÉCNICA S.R.L. solicita el cierre de dicha empresa en detrimento de los derechos de los demás socios que son, nada más y nada menos, que SUS PROPIOS HIJOS y, a la vez, solicita el traspaso de los registros (principales activos de la empresa) a favor de una empresa de la cual María Eugenia Acosta es titular del 99% de las acciones y Guillermo González lo es del 1% restante. Siendo de suma pertinencia señalar que el señor Guillermo González fue quien actuó como profesional abogado en el marco del amparo que resultó en la victoria de mi parte, fue quien en el mismo carácter firmó la denuncia ambiental desestimada por el Ministerio Público y el Poder Judicial y es quien, actualmente funge de Gerente de la firma BIOTÉCNICA S.R.L. y es socio y director de la firma CORPORACIÓN BIOTÉCNICA S.A., firma a la que María Eugenia Acosta intentó transferir todos los principales activos de BIOTÉCNICA S.R.L., conforme las notas presentadas al SENACSA y que se encuentran adjuntas, incurriendo así en lesión de confianza, estafa, y teniendo una conducta conducente a la quiebra contra todos los demás socios de BIOTÉCNICA S.R.L., los cuales son, se reitera, SUS PROPIOS HIJOS.

En respuesta a tales hechos se inició ante el Poder Judicial el correspondiente juicio de Rendición de Cuentas sin hacer mención de estos hechos ya que, de buenas a primeras, no era nuestra intención denunciar estos graves hechos, pero se lo realiza como consecuencias de las publicaciones realizadas en forma de espacio reservado.

Si bien luego de ser notificados y tomar intervención en la rendición de cuentas Ma Eugenia Acosta solicitó dejar sin efecto dichas notas, el hecho punible ya se había concretado y la ley penaliza dicha tentativa con la misma pena privativa de libertad: lesión de confianza (pena privativa de libertad de hasta 10 años, art. 192 código penal), estafa (pena privativa de libertad de hasta 8 años, art. 187 código penal), conducta conducente a la quiebra (pena privativa de libertad de hasta 5 años, art. 178 código penal).

Cabe además destacar que, en el marco del proceso de violencia familiar seguido a la señora María Eugenia Acosta ante el Poder Judicial, el 23/12/2021 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Primera Sala de la Capital denegó el pedido de reposición de plazo presentado por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos con expresa imposición de costas, razón por la cual, careciendo de argumentos jurídicos con los cuales plantear sus puntos de vista, recurrieron a la publicación de un espacio reservado repleto de mentiras e inconsistencias contra mi persona y contra mi esposa Antonella Galli. He aquí el A.I. N° 530 del 23/12/2021:

Como la publicación fue realizada el día de Navidad, le dije a mi esposa que lo tome como un regalo. No obstante, demandaremos por difamación, calumnia e injuria por la misma.

Y para terminar creo que María Eugenia Acosta confunde los roles puesto que es ella la que deberá responder ante la justicia del hecho que desde el 2001 año que fue designada Gerente de BIOTÉCNICA S.R.L. no ha habido dividendo alguno para los demás socios (SUS PROPIOS HIJOS) en más de 20 años mientras que ella ha incrementado su patrimonio de manera considerable, adquiriendo departamentos de lujo en Miami y Punta del Este, y con la compra de importantes inmuebles en el país, etc., siendo que los demás socios ni siquiera son aportantes de IRP por no alcanzar el ingreso mínimo. Son socios de BIOTÉCNICA S.R.L. que factura millones, ¡¡¡pero nunca recibieron nada!!!

Abog. Ricardo Daniel Sasiain Sosa