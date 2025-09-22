Cellshop importados Paraguay: Comunicado a la opinión pública

Frente a versiones que lo vinculan con una “organización criminal”, manifestamos que esa afirmación carece de sustento. La defensa aporta elementos técnicos y documentados para acreditar su inocencia, con el respaldo de un equipo jurídico especializado.

Las operaciones de Cellshop continúan con normalidad y la compañía mantiene al día todos sus compromisos con clientes, proveedores y socios comerciales; no existe riesgo para la continuidad de las operaciones.

Esta situación se gestiona con transparencia y responsabilidad, colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos a la brevedad, y sosteniendo los más altos estándares de cumplimiento.

Recordamos que, por su naturaleza, el proceso debe resguardarse bajo reserva; lamentamos la difusión de información parcial o descontextualizada y confiamos en que el estricto apego a la ley permitirá restituir la verdad.

El Sr. Jorbel continúa al frente de la gestión, acompañado por su equipo directivo, con plena confianza en el pronto esclarecimiento de los hechos. Comunicaremos novedades por los canales oficiales cuando corresponda.

Dirección de Cellshop