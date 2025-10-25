Comunicado de desautorización y prohibición de NOVEX S.A.

La firma NOVEX S.A., con R.U.C. N.° 80001757-9, propietaria de la marca OCHSI, informa a la opinión pública que el Sr. FRANCISCO ARIEL CÁCERES MENDIETA no mantiene ningún vínculo laboral ni contractual vigente con esta empresa, habiendo cesado toda colaboración el 30/06/2025.