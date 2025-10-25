Comunicado de desautorización y prohibición

La empresa DOG & CAT HOUSE S.R.L., con R.U.C. N.° 80011114-1, comunica a la opinión pública que el Sr. FRANCISCO ARIEL CÁCERES MENDIETA ya no se encuentra vinculado comercialmente a esta firma, habiendo cesado toda relación de facturación o colaboración el 30/06/2025.