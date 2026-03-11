Comunicado a la opinión pública

En los últimos días, asociaciones de pacientes, sociedades científicas y médicos de hospitales de referencia del país han expresado, a través de los medios de prensa, su preocupación sobre las dificultades que enfrenta el sistema sanitario, las cuales comienzan a poner en riesgo la continuidad de los tratamientos médicos en el Paraguay.

En los últimos años, en el país se ha ampliado la red hospitalaria y se han incorporado tratamientos cada vez más complejos. Miles de pacientes acceden hoy a terapias que antes no existían en el sistema público; sin embargo, el financiamiento del sistema no ha acompañado ese crecimiento.

Actualmente, el sistema sanitario adquiere medicamentos que generan un déficit mensual y que hoy acumula una deuda muy importante con el sector de proveedores de salud.

Cuando el sistema compra, pero no paga, la cadena de provisión comienza a romperse.

Recientes disposiciones administrativas establecen que no se realizarán pagos de adquisiciones que no cuenten con previsión presupuestaria previa, lo que en la práctica impide financiar muchos de estos tratamientos urgentes.

El Estado no ha previsto cómo pagar obligaciones derivadas de licitaciones públicas no reguladas y, más grave aún, aquellas que surgen de decisiones judiciales. Además, las nuevas disposiciones han eliminado incluso posibles caminos para resolver estos pagos.

El resultado es inevitable:

• Licitaciones que quedan desiertas.

• Empresas que dejan de presentarse.

• Tratamientos que corren riesgo de interrumpirse.

Sin condiciones mínimas de pago, el sistema de provisión de medicamentos se vuelve inviable. Y cuando el sistema se vuelve inviable, los pacientes quedan sin tratamiento.

Garantizar la salud no es una opción presupuestaria; es una obligación del Estado.

Por ello, consideramos fundamental encontrar una solución definitiva al financiamiento que permita asegurar la provisión de tratamientos adecuados a los pacientes.

CAPACINFAR (Cámara Paraguaya de Compañías de Investigación Farmacéutica), CRIPFA (Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitario y Afines), CADISFARMA PARAGUAY (Cámara de Distribuidores de productos farmacéuticos y afines del Paraguay) y CAPAIDI (Cámara Paraguaya de Innovadores de Diagnóstica in Vitro).