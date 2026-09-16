CIFARMA rechaza el gravamen del 5 % sobre las ventas de tirzepatida.

Consideramos que incorporar una carga tributaria a este medicamento representa un retroceso en el acceso al tratamiento y desconoce el esfuerzo económico que ya realizan los pacientes y sus familias.

La tirzepatida es un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2. Su utilización para el control del peso no elimina esa condición ni justifica reducir el debate a una cuestión estética. Las decisiones sobre medicamentos deben tomarse con criterios sanitarios, evidencia y respeto por las personas que necesitan tratamiento.

La exoneración de los medicamentos para la diabetes tiene una finalidad sanitaria: facilitar el acceso. Esa finalidad debe preservarse. Un nuevo gravamen puede trasladarse al precio que paga el paciente y sumar una barrera para sostener su tratamiento. Para una persona que necesita medicación de manera continua, cada incremento cuenta y puede comprometer la continuidad de su atención.

Desde CIFARMA solicitamos que se desestime esta propuesta y que cualquier discusión se realice con participación de las autoridades sanitarias, las sociedades médicas, los pacientes y la industria.

Nuestra posición es clara: rechazamos este gravamen. Apelamos a la conciencia, sabiduría, la prudencia y la responsabilidad de los legisladores para abordar este tema con justicia, protegiendo la salud y el acceso de los pacientes a sus tratamientos, especialmente de quienes cuentan con menos recursos.

Hernán Streber

Presidente de CIFARMA