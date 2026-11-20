- La relación con Dobrestec se limita al Consorcio Track. Dobrestec, que opera bajo el nombre comercial GSR Security, integra el Consorcio Track junto con TSV y Urbis para la implementación del sistema de tobilleras electrónicas. Nuestra relación con esa empresa está definida en el acuerdo consorcial y se limita a la ejecución de ese contrato.
La conformación de consorcios es una práctica habitual en las contrataciones públicas. Cada integrante mantiene sus propios socios, administración y finanzas.
- TSV no forma parte del Grupo Vázquez ni mantiene vínculos societarios. Somos una empresa de capital y gestión propios. Nuestras decisiones corresponden exclusivamente a nuestros socios y a nuestra dirección, sin intervención de otras empresas o grupos económicos.
- La composición societaria de TSV cambió en agosto de 2024. En agosto de 2024, Jorge Jure Bykov se desvinculó de TSV del Paraguay tras transferir la totalidad de sus cuotas sociales a Pablo Enrique Salinas Bomfim. Desde entonces, el señor Jure no tiene participación societaria, no ejerce funciones de administración ni de dirección y no representa legalmente a la empresa. La información societaria anterior a esa transferencia, citada en una de las publicaciones, está desactualizada.
- Una trayectoria construida en el mercado. TSV lleva más de 15 años desarrollando e integrando tecnología para la seguridad pública, las telecomunicaciones, los centros de datos y los sistemas críticos del país. Trabajamos con instituciones públicas y empresas privadas. Nuestros contratos públicos fueron obtenidos mediante procesos de licitación abiertos y competitivos.
TSV del Paraguay rechaza que su participación en el Consorcio Track sea utilizada para atribuirle vínculos societarios u operaciones ajenas a su actividad. Continuamos ejecutando con normalidad nuestros contratos con clientes públicos y privados, y estamos a disposición de las autoridades para aportar la documentación que se requiera.
TSV del Paraguay S.R.L.
Asunción, 20 de noviembre de 2026.