La relación con Dobrestec se limita al Consorcio Track. Dobrestec, que opera bajo el nombre comercial GSR Security, integra el Consorcio Track junto con TSV y Urbis para la implementación del sistema de tobilleras electrónicas. Nuestra relación con esa empresa está definida en el acuerdo consorcial y se limita a la ejecución de ese contrato.

La conformación de consorcios es una práctica habitual en las contrataciones públicas. Cada integrante mantiene sus propios socios, administración y finanzas.

TSV no forma parte del Grupo Vázquez ni mantiene vínculos societarios. Somos una empresa de capital y gestión propios. Nuestras decisiones corresponden exclusivamente a nuestros socios y a nuestra dirección, sin intervención de otras empresas o grupos económicos. La composición societaria de TSV cambió en agosto de 2024. En agosto de 2024, Jorge Jure Bykov se desvinculó de TSV del Paraguay tras transferir la totalidad de sus cuotas sociales a Pablo Enrique Salinas Bomfim. Desde entonces, el señor Jure no tiene participación societaria, no ejerce funciones de administración ni de dirección y no representa legalmente a la empresa. La información societaria anterior a esa transferencia, citada en una de las publicaciones, está desactualizada. Una trayectoria construida en el mercado. TSV lleva más de 15 años desarrollando e integrando tecnología para la seguridad pública, las telecomunicaciones, los centros de datos y los sistemas críticos del país. Trabajamos con instituciones públicas y empresas privadas. Nuestros contratos públicos fueron obtenidos mediante procesos de licitación abiertos y competitivos.

TSV del Paraguay rechaza que su participación en el Consorcio Track sea utilizada para atribuirle vínculos societarios u operaciones ajenas a su actividad. Continuamos ejecutando con normalidad nuestros contratos con clientes públicos y privados, y estamos a disposición de las autoridades para aportar la documentación que se requiera.

TSV del Paraguay S.R.L.

Asunción, 20 de noviembre de 2026.