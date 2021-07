Cuando el aprendizaje se vuelve diversión

No es ningún secreto que Paraguay posee uno de los peores sistemas educativos del mundo. Un ejemplo de muchos es que el 55 % de niñas y niños de tercer grado no comprende lo que lee, según datos del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (Snepe). Consecuencia: no solo priva a la niñez del placer de la lectura, además les impide acceder a mejores condiciones de vida. Y esto también afecta a sus familias, a sus comunidades. Afecta a todo el país.

Lea más: ¿Por qué fracasa el aprendizaje escolar?

Fahrenheit 451, novela distópica de 1953 escrita por Ray Bradbury, cuenta la historia de una sociedad en donde está prohibida la lectura, los libros son quemados, y las personas solamente pueden acceder a pantallas. “No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe…”, decía Bradbury, quien afirmaba que una manera eficaz de destruir una cultura es haciendo que la gente deje de leer.

El resultado de una sociedad que no lee es un país que no puede comunicarse, en donde las personas no pueden conectarse entre sí ni tener empatía. Son sociedades incapaces de crear, innovar y progresar. Un país que no comprende lo que lee no puede soñar alto ni concebir un futuro mejor.

La magia de descubrir el juego más fascinante

“Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido, la lectura no debe ser obligatoria. ¿Debemos hablar de placer obligatorio? ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo buscado. ¿Felicidad obligatoria? La felicidad también la buscamos”, Jorge Luis Borges.

Nadua tiene 8 años y va al tercer grado en la localidad de Nueva Italia. “Lo que más me gusta es escuchar los cuentos para aprender cosas”, comenta mientras explica los juegos que hace en la escuela con la maestra y sus compañeros. Para ella y los demás niños de la Escuela San Isidro Labrador la lectura es una oportunidad para descubrir historias nuevas, divertirse y explorar el mundo. Así, leer se convierte en un juego más, uno fascinante ya que permite viajar a otros continentes y otros tiempos, encontrar tesoros y embarcarse en emocionantes aventuras con personajes entrañables.

Esto es gracias a un proyecto llamado Ludolecto, de Fundación Dequení, implementado en 18 escuelas públicas de cinco localidades del departamento Central. Más de 4.300 niñas, niños y sus familias son beneficiados en Nueva Italia, Luque, San Antonio, Ypané y Fernando de la Mora. La metodología busca aproximar la lectura desde el juego e involucra activamente a los padres ya que la formación del hábito de leer debe partir desde el hogar y hacerse en familia. La iniciativa de la Fundación busca fortalecer la aplicación de la estrategia nacional “Leo, Pienso y Aprendo del MEC”.

La lectura de cuentos con padres o adultos encargados es una actividad que permite, además de estimular las inteligencias múltiples de los pequeños, pasar un tiempo de calidad en familia y fortalecer lazos. Leer en familia propicia diálogos, interacción, encuentros e imaginación, cuestiones que no pueden ser sustituidas por las pantallas. En ese sentido, Ludolecto también está pensado como talleres para padres en donde se les brinda herramientas para acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos

Asimismo, más de 200 docentes son capacitados para jugar, crear, motivar y enseñar a los niños. La profesora Raquel Gómez de Cardozo, quien enseña en el sexto grado de la Escuela San Isidro Labrador, comenta que “con Ludolecto vemos cómo cambian, se abren más, participan más. Para ellos es divertido. Van mejorando enormemente, la participación activa que conseguimos con la aplicación del proyecto es casi 100 %”.

Cuando el aprendizaje se vuelve diversión, el entorno del aula se transforma en uno más seguro. Niñas y niños no temen expresar sus opiniones y personalidades y son motivados a pensar creativamente. La dinámica colaborativa permite una mejor comunicación por lo que niñas y niños se sienten en un entorno de confianza en donde es posible compartir y resolver conflictos. Esto no solo mejora el rendimiento escolar sino que disminuye la deserción y la violencia.

“Corremos para que más niños y sus familias conozcan el placer de la lectura”

La octava edición de la #CorridaDEQUENÍ por la Educación está dedicada a la lectura, a beneficio de Ludolecto. El circuito será la Costanera de Asunción desde las 7 horas. “El problema de la falta de comprensión de lectura es uno de los más importantes que tenemos a nivel país y este año queremos instar a empresas y organizaciones a sumarse por esta causa que también les afecta. Niños que no entienden lo que leen son talentos que no alcanzarán su potencial. Esta situación repercutirá en todo un país que en esas condiciones no podrá prosperar”, expresó Andreza Ortigoza, directora ejecutiva de Dequení.

Descubrir el placer de la lectura es abrir las puertas a un hábito que estimula la imaginación, la empatía y la inteligencia como ningún otro. Leer permite acceder a lugares lejanos, conocer a las mentes más brillantes y vivir numerosas otras vidas además de la propia. Ludolecto busca brindar esta oportunidad a cada vez más niñas y niños desde el juego para que así ellos puedan transformar el país en el futuro. De nosotros los adultos depende hoy correr para alcanzar más rápido la meta: una sociedad en donde el 100 % de las niñas y niños experimente la diversión de leer.

Sobre la #CorridaDEQUENÍ

¿Cuáles son las categorías? En dos circuitos (5k y 10k) tendrán lugar la categoría 5 y 10 k además de la categoría pro 5 y 10 k. La coordinación técnica del evento estará a cargo del Paraguay Marathon Club.

¿Cómo participar de la corrida? Podrán participar de este evento: Empresas y organizaciones: a partir de 20 corredores. Además de Team: a partir de 3 corredores. El costo es de Gs. 100.000 (por cada miembro). Las inscripciones ya están abiertas a través de eventos@dequeni.org.py o al (0985) 733 862 y (0985) 374 329.

¿Cuáles son los premios? Los ganadores se determinan por el promedio de los mejores tiempos realizados por los colaboradores de las empresas. Se premiará a todas las empresas que se destaquen en las diferentes categorías existentes. También se entregarán distinciones a la empresa con mejor hinchada, la empresa con mayor cantidad de corredores presentes en el día de la Corrida y las empresas inclusivas. Sin embargo, todos los participantes que crucen la meta de llegada recibirán una medalla recordatoria.