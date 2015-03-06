La herencia lo hizo coleccionista

Siendo aún un adolescente, observaba como su hermano acumulaba viejas latas de cerveza y gaseosas de distintas marcas. A sus 13 años –cuando su hermano, por cosas de la vida no pudo seguir con su hazaña-, heredó 86 latas, y desde allí cada envase metálico de bebidas que encontraba en la calle durante sus andanzas terminaba en su pieza para nutrir aún más su colección.

Con el paso del tiempo, logró juntar más de 3.000 latas, de diversas marcas y nacionalidades. “Perdí la cuenta exacta, pero son más de 3.000, tengo varias guardadas en cajas”, comentó Arzamendia, quien es vicepresidente del Club de Coleccionismo Paraguayo de Bebidas y Afines (Colpar).

Este club tuvo sus orígenes en 2012 cuando un grupo de personas -que apenas llegaban a 12-, decidió unirse tras haber compartido primeramente a través de la red social Facebook sus aficiones por la colección de todo tipo de artículos relacionados a las bebidas. “Uno cree que está solo en esto de la colección, pero después te das cuenta que hay muchísimas personas más con los mismos gustos”, sostiene el coleccionista.

Añadió que actualmente cuentan con 42 asociados, y se convirtieron en el noveno país en la región en contar con un club de coleccionistas de este ámbito. Colpar, como asociación, ayuda a garantizar el intercambio de objetos con otras personas del exterior.

Para Gabriel, lo mejor de pertenecer al club es la posibilidad de contactar con personas de todo el mundo para hacer canje de latas, abridores, choperas, y un sinfín de objetos más.

Literalmente las latas de cerveza y gaseosas llegan hasta el techo de la casa de Gabriel, y la acumulación de estas continúa. Algunas latas de bebidas alcohólicas continúan sin abrirse, lo que para Gabriel son “verdaderas reliquias”.

Sin embargo, las que más valor tienen son las latas de cerveza de chapa de la marca “Polar”, “Munich” y “Pilsen Dorada” del año 1978. Según explica el coleccionista, estas latas son altamente requeridas por los “buscadores de tesoro cervecero” del exterior, que incluso pagarían hasta US$ 100 (G. 470.000) por cada una.

“Es fácil comprar por internet latas de España, por ejemplo, pero en Paraguay no hay nadie que se dedique a eso, por eso cuesta conseguir estas latas desde afuera del país”, argumentó.

Algunas de su colección provienen de diversas partes del mundo, incluso de aquellas ubicadas en África. Este hobby, según explica Gabriel, ayuda a tener un amplio conocimiento del mundo de las cervezas y gaseosas, pues uno averigua constantemente el origen de cada lata, la empresa fabricadora, los ingredientes de cada producto, sus anécdotas, entre otras cosasº.

Han pasado 17 años desde que Gabriel heredó las 86 latas de su hermano mayor y cree que este hobby, pese a los problemas que conlleva -especialmente espacio en su habitación-, no será fácil de dejar. “No creo que deje esto… a lo mejor le herede a un hijo también”, subrayó.

Resaltó que lo mejor de coleccionar latas es la habilidad que tienen las mismas para remontar a uno al pasado. “Cuando la gente ve una colección te cuenta que antes tomaba esa cerveza en su adolescencia, te relata historias al respecto, es increíble”, comentó Gabriel.

Este viernes 6 y sábado 7 de marzo se realizará la segunda exposición y venta de artículos coleccionables que organiza el Colpar. El evento será en el Shopping Pinedo de San Lorenzo, con entrada libre y gratuita.

La exposición no solo contará con la presencia de coleccionistas paraguayos, sino también de países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia.

Los participantes podrán comprar todo tipo de objetos coleccionables relacionadas a bebidas como latas, botellas, etiquetas, posavasos, cristalería, tapas, choperas de cerveza como así también todo tipo de artículos de Coca-Cola.

En cuanto al cronograma de actividades, el organizador contó que el viernes 6 de marzo se realizarán subastas entre los participantes de la exposición desde las 20:00 a 23:00. En tanto, la convención de los coleccionistas seguirá el sábado 7 desde las 09:30 hasta las 18:00.