Metallica: la videoteca

Durante las últimas tres décadas, Metallica grabó su nombre con fuego en la historia del rock y conquistó a millones de fans en todo el mundo con sus canciones.

Ahora, con el histórico primer concierto de la banda en Paraguay a solo unos días, parece oportuno hacer un recorrido por algunos de los más icónicos temas del grupo y sus respectivos vídeoclips.

El primer videoclip de la carrera de Metallica, de su canción One -del disco ...And Justice for All- presenta a la banda en una habitación vacía tocando -algo que se volvería habitual en los vídeos de la banda- entre imágenes de la película de 1971 Johnny Got his Gun, basada en la novela del mismo nombre del autor Dalton Trumbo -en la que se basa la letra de la canción-, sobre un joven que se vuelve soldado y pierde las extremidades, ojos, oídos y lengua al pisar una mina, quedando literalmente atrapado dentro de su propio cuerpo. Uno de los directores fue Bill Pope, quien pasaría a ser director de fotografía de películas como la trilogía Matrix.

Entre “pestañeos” de los miembros de la banda interpretando la canción -del disco Metallica-, el vídeo de Enter Sandman de nuevo es directamente relacionado a la letra de la canción, presentando a un niño recorriendo una serie de pesadillas, bajo la constante supervisión del Hombre de Arena, un ser de la mitología europea que llevaba buenos sueños a los niños arrojándoles arena mágica, aquí representado por un hombre anciano. El director del vídeo fue Wayne Isham, quien se convertiría en el habitual director de los vídeos de Metallica.

El vídeo de la canción The Unforgiven -cuya versión extendida de 11 minutos es la que acompaña a este texto-, a diferencia de los dos anteriores, es totalmente narrativo, sin presencia visual de los miembros de la banda. Cuenta la historia de un niño atrapado en una habitación de piedra, que se pasa años tratando de abrir un boquete a modo de ventana, eventualmente llegando a anciano.

Relativamente simple en comparación con los videos anteriores, el clip de Nothing else matters -también de Metallica- consiste simplemente en imágenes de los miembros de la banda tocando durante uno de sus ensayos. MTV se negó a pasar el vídeo en horarios diurnos debido a que en él se ven páginas de la revista Playboy con mujeres desnudas, que en posteriores versiones del vídeo -como la que acompaña a este texto- se censuraron.

Siguiendo con la tendencia de videos más simples, el que acompaña a la canción Wherever I may roam presenta imágenes con edición estilizada de la banda durante conciertos y tras bambalinas antes de presentaciones.

Parecido al vídeo del “single” anterior, el clip de Sad but true igualmente consiste en imágenes de una presentación en vivo de la banda, con edición estilizada y distintos filtros.

El primer “single” del disco Load de la banda vino acompañado por un vídeo marcadamente surrealista, dirigido por el realizador Samuel Bayer -quien iría a dirigir la “remake” de 2009 de Pesadilla en la Calle Elm-. El clip se inspira en varias pinturas del artista medieval Hyeronimus Bosch, notorio por utilizar imágenes y simbología fantástica para ilustrar conceptos religiosos, e incluso referencia directamente algunas pinturas del artista como El jardín de las delicias o Ecce homo.

Presentado totalmente en blanco y negro, este video del director Anton Corjbin (director del thriller de 2011 The American, con George Clooney) muestra un día en la vida de un joven que se la pasa viendo la televisión, recibe una visita de su novia y luego se desmaya y alucina con robots saliendo de su oreja, mientras en el televisor se suceden varios programas como un noticiero, un “western”, un programa de concursos y un encuentro de boxeo, en los cuales se puede ver a los miembros de Metallica.

Este vídeo tiene por protagonista al vocalista James Hetfield, que con una guitarra acústica y un sombrero de vaquero toca en el asiento trasero de un auto mientras recorre una carretera en el medio de un desierto y las calles de Las Vegas... o al menos eso es lo que aparenta ser.

En este vídeo se puede ver a la banda, fuertemente abrigada, tocando en lo que parece ser un claro en un bosque cubierto de nieve, de noche, entre tomas de una figura con capa y una enorme corona recorriendo con dificultad un páramo igualmente nevado.

El vídeo del primer “single” del disco ReLoad de nuevo apuesta por un marcado surrealismo en su análisis de la fama, con la banda tocando en una plataforma que parece columpiarse desafiando la gravedad –en realidad el efecto se logró con una plataforma estática y una estructura que giraba alrededor con la cámara fija-, mientras la cantante británica Marianne Faithful acompaña la canción.

La canción secuela de The Unforgiven presenta un videoclip estéticamente muy similar al de aquella canción y una premisa bastante similar al principio, con un hombre que ve derrumbarse un muro frente a él. Sin embargo, luego todo se vuelve más surreal, con olas de agua chocando con el muro, el hombre siendo atrapado por brazos y dentro de un libro, y eventualmente el muro convirtiéndose en una mujer.

Una sucesión vertiginosa de imágenes parpadeantes de la banda tocando intercaladas con vídeo de carreras de autos e imágenes relacionadas componen el clip de Fuel, con partes de la letra de la canción y frases similares apareciendo en pantalla de una forma que recuerda a los tráilers de películas de los años ’60 o ’70.

Esta canción es un cover del tema del mismo nombre del cantante Bob Seger, que formó parte del disco Garage Inc., que consistía totalemente de versiones nuevas de canciones de otros artistas. El vídeo, entre secuencias de la banda tocando, muestra la vida de una mujer –interpretada por la actriz Ginger Lynn- que es stripper por el día y prostituta por la noche, mientras intenta criar a una hija. Este vídeo también tuvo problemas con MTV por su contenido sexual.

Otro cover, en este caso de una canción tradicional irlandesa que había sido dada a conocer internacionalmente por el grupo The Dubliners a principios de los ’60 y posteriormente versionada por bandas como Grateful Dead y Thin Lizzy, entre muchos otros. El vídeo presenta a la banda tocando en medio de una fiesta con abundante alcohol en una casa.

La contribución de Metallica a la banda sonora de la película de acción Misión Imposible II, que además fue el último tema de la banda con el bajista Jason Newsted antes de su separación y posterior reemplazo por Robert Trujillo, tuvo un videoclip repleto de acción, tomas del filme y referencias a otras películas: Kirk Hammett huyendo de un avión como en el filme de Alfred Hitchcock North by Northwest, Hetfield conduciendo a toda velocidad por San Francisco como en el clásico de Steve McQueen Bullit, etcétera.

Ya con Trujillo a bordo, Metallica lanzó la canción que da nombre a su disco St. Anger como nuevo “single”, acompañada de un clip grabado dentro de la notoria prisión de San Quentin, en California. La banda toca en el patio de la prisión y en uno de los pabellones, con los prisioneros como público, mientras algunos internos recuerdan sus vidas antes de la cárcel y cómo llegaron allí.

Otro vertiginoso vídeo, muy acorde al ritmo frenético de la canción, muestra a un hombre que, al protagonizar un violento accidente automovilístico, recuerda su vida de excesos, drogas y sexo.

El vídeo del tercer “single” de St. Anger tiene a la banda tocando en una habitación que va reduciéndose, cerrándose alrededor de los músicos, a medida que pasan los minutos, mientras numerosas otras personas lidian con problemas como ansiedad social, ataques de pánico y depresión.

El video de esta canción no presenta una narrativa, sino que comienza con una entrevistadora preguntando si la banda puede mantener el “fuego” que tenían al principio 20 años después, y luego pasa a mostrar imágenes de shows de la banda y material del documental Some Kind of Monster, que trataba de los problemas de la banda antes de la grabación del disco.

Dirigido por el realizador danés Thomas Vinterberg –cuya película The Hunt estuvo nominada al Óscar a la mejor película de habla no inglesa en la última edición de los premios-, el vídeo del primer “single” del disco Death Magnetic sigue a un Marine de los Estados Unidos en Medio Oriente, primero asistiendo a un compañero herido tras un ataque y luego enfrentado a una tensa situación con un auto detenido en medio de una ruta en el desierto.

El primer video en mucho tiempo en no mostrar a miembros de la banda. El mismo está presentado como un falso documental de historia alternativa, mostrando el descubrimiento por parte de científicos soviéticos de un organismo extraterrestre llegado en un meteorito, que produce esporas capaces de convertir en zombis a los seres vivos, algo que los soviéticos convierten en un arma para vencer a los Estados Unidos.

El “single” número 45 de la carrera de Metallica trajo consigo otra colaboración de la banda con Wayne Isham, con imágenes tomadas en uno de los conciertos de la gira de promoción de Death Magnetic.

El único vídeo de Lulu, el disco conjunto de Metallica con el legendario cantante Lou Reed, fue dirigido por el aclamado realizador estadounidense Darren Aronofsky, director de filmes como Cisne Negro y Réquiem por un Sueño. El metraje muestra a Reed y los miembros de la banda, en imágenes cada vez más distorsionadas, interpretando la canción en lo que parece ser un ensayo.