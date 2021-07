Mujeres deben ganarse su espacio político

En la semana Internacional de la Mujer, la discusión sobre el reducido espacio que tiene el sexo femenino en cuestiones políticas se reaviva. En nuestro país, sólo el 10% de las mujeres tienen poder de decisión en este ámbito. "Si bien se registró un crecimiento de candidaturas femeninas, no es suficiente", considera en dialogo con ABC Color Olga Paredes, una líder estudiantil del sector universitario, que ahora además es candidata a presidir la Comisión Nacional de la Juventud del Partido Liberal Radical Auténtico.

Con apenas 23 años, Paredes tiene culminada la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y cursa la carrera de Derecho en la misma casa de estudios, siendo la vicepresidenta del centro de estudiantes. Ahora enfrenta el desafío de ser la primera mujer candidata a la presidencia de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA).

Es la primera vez que una mujer apunta a este cargo con un apoyo de varios movimientos en carpas azules, destaca Cynthia Chamorro, dirigente del "Movimiento 2018", encabezado por Efraín Alegre.

"Las mujeres tenemos que ocupar espacios y, para eso, hay que animarse y ganarse el espacio, porque hay que ganarse el respeto de los varones que muchas veces son cerrados en cuanto a cómo hace una mujer política", prosigue Olga. De esta manera sostiene que las mujeres ya no sólo deben conformarse con acompañar el proceso político, sino que "haciéndonos escuchar, votando e incidiendo", agrega.

En este sentido, dice que con su candidatura durante las elecciones de autoridades partidarias de los liberales, el próximo 26 de junio, ella y su grupo también tienen como objetivo revitalizar la juventud del partido, "que sea una juventud que se pronuncie, que sea comprometida y que trabaje", además "que recupere valores del partido, lo bueno y lo tradicional, pero también innovar y ayornarnos a los nuevos tiempos".

La joven admitió que si bien actualmente el PLRA es uno de los pocos partidos que cuenta con un estatuto de la juventud, falta mucho más que eso; pues los jóvenes liberales no tienen mayor incidencia ni interés en lo que tiene que ver con la gestión de sus correligionarios parlamentarios. "A veces no existe respaldo de los jóvenes a la gestión de nuestros representantes. No existe una comunicación entre la gestión parlamentaria y la juventud", admite.

Dijo que esto, además de la falta de inclusión por parte del directorio, también se dé quizás porque éstos "no ven que la juventud esté de verdad involucrada y quiera comprometerse".

Por este motivo, agrega que la solución es que los miembros de la JLRA se reúnan y participe del derecho que tiene en sesiones del directorio, en donde el presidente participa con voz pero sin voto. "Por más que no tengamos voto es importante que marquemos presencia y que de alguna manera moralmente podamos incidir y saber lo que se decida", añade.

En octubre del año pasado, Olga Paredes había sido seleccionada por la Fundación Botín de España de entre 5.000 jóvenes para un curso tendiente al fortalecimiento de la función pública en Latinoamérica, constituyéndose en la primera representante de nuestro país que accedía a ese beneficio.