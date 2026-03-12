Cañicultores detenidos en protesta de Troche recuperan su libertad, pero quedan imputados.

Los 11 productores de caña de azúcar que habían sido detenidos durante los incidentes ocurridos en el marco de la movilización de cañicultores en Mauricio José Troche recuperaron su libertad entre la noche del miércoles y la tarde de este jueves.

Sin embargo, los manifestantes quedaron imputados por los supuestos hechos punibles de resistencia y perturbación de la paz pública, en una causa impulsada por el Ministerio Público tras los incidentes y represión registrados con agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con los antecedentes del caso, cuatro de los productores fueron liberados el mismo miércoles, día en que se registraron los incidentes durante la protesta. Los siete restantes recuperaron su libertad en la tarde de este jueves, luego de la audiencia de imposición de medidas realizada ante el Juzgado Penal de Garantías del 2° Turno de Villarrica.

A pesar de contar con libertad ambulatoria, todos los imputados deberán cumplir con varias medidas alternativas a la prisión preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra.

Tras su liberación, los productores fueron recibidos por sus compañeros en el lugar de la movilización, ubicado en la compañía Itacurubí del distrito de Troche, donde los manifestantes celebraron el reencuentro.

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Troche, Cristian Fonseca, celebró la liberación de los detenidos, aunque expresó su preocupación por el hecho de que continúen procesados judicialmente.

El dirigente también reiteró el reclamo del sector por la devolución de los 19 tractores incautados durante el procedimiento policial, los cuales permanecen retenidos en la Subcomisaría N.º 4 de Blas Garay, en la ciudad de Coronel Oviedo.

Por su parte, el abogado defensor Victoriano Verón explicó que él junto a otros dos profesionales representaron a los productores durante la audiencia de imposición de medidas. Señaló además que la defensa continuará trabajando para lograr la devolución de las maquinarias agrícolas incautadas durante el operativo fiscal-policial.

Entre las medidas impuestas por el juzgado a los imputados se encuentran la prohibición de salir del país sin autorización judicial, la obligación de presentarse dentro de los primeros diez días de cada mes ante la Secretaría del Juzgado de Paz de Troche para controles de permanencia, la constitución de domicilio real que no podrá ser cambiado sin autorización judicial y la prohibición de cometer nuevos hechos punibles.

Asimismo, deberán presentarse ante el juzgado cuando sean convocados para las diligencias correspondientes del proceso.

Los incidentes que derivaron en la detención de los productores se registraron el pasado 11 de marzo a la altura del kilómetro 17 de la Ruta D-015, en la compañía Itacurubí.

En ese punto, un grupo de cañicultores intentaba avanzar hasta la Ruta PY02 para realizar cierres intermitentes de la vía como medida de presión para exigir la culminación del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar).

Según el informe policial, la situación se tornó violenta cuando los manifestantes incendiaron neumáticos sobre la calzada para impedir la circulación vehicular. Cuando agentes policiales intentaron sofocar el fuego, se produjo el enfrentamiento. Los productores, por otra parte, señalan que se trató de una represión sin motivo y detenciones injustificadas.

Durante el procedimiento fueron aprehendidas once personas y también se procedió a la incautación de varios vehículos utilizados en la movilización, entre ellos tractores, además de un automóvil y una motocicleta.

A pesar del proceso judicial abierto contra los manifestantes, los dirigentes del sector confirmaron que las movilizaciones continuarán en los próximos días.

Los productores sostienen que mantendrán las protestas de forma indefinida hasta obtener respuestas concretas del Gobierno sobre la culminación del tren de molienda, obra que consideran fundamental para la actividad cañera en la región.