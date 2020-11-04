Una trama atravesada por la cuarentena

Según comentó Benegas, en esta obra busca abordar la “rebelión de las lenguas originales”, a partir de la historia de una mujer paraguaya que acaba de quedar viuda en Suiza y repentinamente comienza a hablar solo en guaraní. El hijo, que reside en Nueva York, trata de descubrir los orígenes de su madre para comprender sus expresiones, por lo que recurre a una antropóloga que le señala que se trata de los Pãi Tavyterã.

El autor señaló además que la planificación que había realizado para la escritura de la novela se vio alterada por el inicio de la cuarentena, dando otro rumbo a la trama e incorporando los miedos y las situaciones generadas en este tiempo de pandemia.

El acto de presentación de la novela contará hoy con la actuación de la maestra de danzas Silvana Rial, la actriz y bailarina Pamela Ruiz Díaz, el actor Víctor Sosa Traverzzi, el cuentista Rubén Flecha y el cantante Sergio Peña.

Durante el evento de esta noche, el ejemplar del libro se podrá adquirir a un costo de G. 50.000. La novela ya está disponible en algunas librerías e igualmente se puede solicitar por delivery al 0971 150-805.