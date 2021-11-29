Channing Tatum anuncia una tercera película de “Magic Mike”

Este lunes, el actor Channing Tatum anunció que una tercera película de su exitosa serie de películas sobre “strippers” Magic Mike está en producción, bajo la dirección de Steven Soderbergh, realizador detrás de la primera película estrenada en 2012.

Tatum anunció la noticia en Twitter con una fotografía de la portada del guion de la película, bajo el título Magic Mike’s Last Dance (El último baile de Magic Mike), que confirma a Soderbergh como director y a Reid Carolin, guionista de las primeras dos películas, como autor de esta nueva secuela.

Well world, looks like Mike Lane’s tapping back in. @hbomax pic.twitter.com/V9Ce62n710 — Channing Tatum (@channingtatum) November 29, 2021

El mensaje de Tatum incluye también al perfil oficial de HBO Max en Twitter, insinuando que la película se estrenará en esa plataforma como ocurrió con las dos últimas películas de Soderbergh.

Magic Mike, estrenada en 2012, estaba basada parcialmente en las experiencias de Tatum como “stripper” en Florida, y se convirtió en un moderado éxito de taquilla que dio lugar a una secuela, Magic Mike XXL (2015), similarmente exitosa.