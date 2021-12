Alicia Keys presenta su nuevo álbum “KEYS”

Alicia Keys, la artista ganadora de 15 premios Grammy e ícono de la música, les da la bienvenida a todos a su mundo con su nuevo álbum doble, KEYS. Alicia te invita a un estado de ensueño en su nuevo video musical de “Old Memories”, dirigido por Sylvia M. Zakhary y Sing J Lee. El video es parte del cortometraje del álbum “KEYS” que se lanzará la próxima semana.

KEYS ofrece una experiencia sonora dual única en su tipo: la versión Originals contiene todas las canciones nuevas que son esencialmente Alicia, que recuerdan el paisaje sonoro innovador que todos han llegado a conocer y amar desde su debut. La versión Unlocked realza la experiencia auditiva mientras Alicia samplea los “Originals” con la ayuda del productor ganador del premio Grammy Mike WiLL Made-It, para una vibra fresca e irresistible.

Después de que Alicia recibió dos nominaciones al Grammy por Canción del Año por “A Beautiful Noise” feat. Brandi Carlile y Mejor Álbum de Audio Inmersivo para ALICIA, Alicia dice sobre su nuevo álbum KEYS: “¡Este es mi proyecto favorito hasta ahora! Es mi nuevo carril y ya lo estoy manejando. Amo a ambos lados, es como un sábado y un domingo. ¡Te va a encantar esta música! "

El álbum doble de 26 tracks incluye apariciones especiales de Khalid y Lucky Daye en “Come For Me” (Unlocked), Lil Wayne en “Nat King Cole” (Unlocked), Brandi Carlile en “Paper Flowers” (Originals), Pusha T en “Plentiful” (Originals) y Swae Lee en “LALA” (Unlocked). KEYS también cuenta con “Best of Me,” el segundo single lanzado en octubre como versiones “Originals” y “Unlocked”. La canción recibió una cálida bienvenida, y el New York Times proclamó: “Las promesas de lealtad, honestidad y devoción absoluta son de Alicia Keys mientras canaliza el amor absolutamente abnegado de Sade”.

Antes del lanzamiento de KEYS, Alicia dio la bienvenida a los fanáticos dentro de su mundo a través de la serie documental de cuatro partes de YouTube Originals, “Noted: Alicia Keys The Untold Stories”, donde compartió su viaje desde una estrella joven y vulnerable, a una mujer, artista y madre con autonomía.