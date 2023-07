Primer vocalista de AC/DC brindará concierto en Ciudad del Este

El cantante británico Dave Evans, primer vocalista y cofundador de la banda AC/DC, se presentará este 20 de agosto en Ciudad del Este para ofrecer un concierto en un local nocturno ubicado sobre la avenida José F. Estigarribia, frente al Lago de la República.

Lea también: Guitarrista argentino Juan Falú ofrecerá curso magistral en el IMA

Oriundo de Carmarthen (Gales), Evans estuvo al frente de las voces de AC/DC desde su fundación en noviembre de 1973 hasta septiembre de 1974, cuando fue reemplazado por Bon Scott.

Durante esos meses grabó las canciones “Can I Sit Next To You, Girl” y “Rocking In The Parlour”, compuestas por los hermanos Malcolm y Angus Young. El sencillo llegó hasta el número 50 en los charts australianos y contó con un video promocional.

Le puede interesar: “Ñasaindyp2″ reunirá canto lírico y piano en el Teatro Municipal

Para la presentación en Ciudad del Este, los organizadores habilitaron las primeras 50 entradas a un precio de G. 70.000 y luego costarán G. 100.000. Mientras que en puerta será G. 150.000.