Videojuegos: anuncian las nominaciones para los Game Awards

El lunes fueron anunciadas las nominaciones para la edición número 11 de los Game Awards, uno de los principales galardones de la industria de los videojuegos, que tiene como principales candidatos – en número de nominaciones – al juego de plataformas para todo público Astro Bot y a Final Fantasy VII: Rebirth, la continuación de la aclamada “remake” de uno de los más influyentes juegos de rol de la década de 1990.

Tanto Astro Bot (de Team Asobi y Sony) como Final Fantasy VII: Rebirth (Square Enix) aspiran a siete premios, entre ellos el de Juego del Año, la categoría principal de los Game Awards, en la que compiten con el juego de cartas Balatro (LocalThunk y Playstack), el título chino de acción Black Myth: Wukong (Game Science), el juego de rol Metaphor: ReFantazio (Studio Zero y Sega) y la expansión Shadow of the Erdtree del juego de 2022 Elden Ring (From Software y Bandai Namco).

Metaphor ReFantazio, un ambicioso juego de rol de los creadores de las últimas tres entregas de la popular saga Persona, sigue a Astro Bot y Final Fantasy VII: Rebirth en número de nominaciones, con nueve candidaturas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¡Atención gamers!: estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Balatro, una de las grandes sorpresas independientes del año, un adictivo título de cartas inspirado en el poker; y la “remake” del clásico de terror Silent Hill 2, de Bloober Team y Konami, se ubican con cinco nominaciones cada uno.

Black Myth: Wukong y Elden Ring: Shadow of the Erdtree tienen cuatro nominaciones, al igual que Call of Duty: Black Ops 6, la última entrega de la mundialmente exitosa serie de juegos de acción de Activision; el juego multijugador de acción Helldivers II, de Arrowhead y Sony; y Senua’s Saga: Hellblade II, de Ninja Theory y Xbox.

La premiación también incluye una categoría de mejor adaptación, en la que este año competirán las series televisivas Arcane, de Netflix (basada en League of Legends); Fallout, de Amazon; Knuckles, de Sega y Paramount (basada en Sonic the Hedgehog); Like a Dragon: Yakuza, de Sega y Amazon; y Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, de Netflix.

¿Cuándo se entregan los Game Awards?

La edición 11 de los Game Awards, producida y conducida por Geoff Keighley, se celebrará en Los Ángeles el 12 de diciembre y se transmitirá vía YouTube.

Como todos los años, se espera que la ceremonia incluya anuncios y avances de varios grandes lanzamientos de videojuegos que llegarán en los próximos meses y años.