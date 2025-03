“Death Stranding 2” presenta nuevo adelanto y ya tiene fecha de lanzamiento

En el marco del festival cultural South by Southwest en Austin, Texas (Estados Unidos) tuvo lugar una presentación sobre el muy anticipado videojuego Death Stranding 2: On the Beach, la secuela del premiado título de 2019 del renombrado director Hideo Kojima, creador de la saga Metal Gear.

Durante la presentación a cargo de Kojima y colaboradores en el juego como los actores Norman Reedus y Troy Baker, y el músico francés Wookid, fue presentado un imponente nuevo tráiler del juego.

Con diez minutos de duración, el adelanto da un vistazo a los entornos post apocalípticos y las criaturas sobrenaturales que el jugador encontrará en esta segunda aventura en la que volverá a tomar control de Sam Porter Bridges (interpretado por Norman Reedus), quien debe recorrer un mundo devastado por una catástrofe paranormal.

Si bien el primer juego limitaba su acción a los Estados Unidos, la trama de Death Stranding 2 – cuyos detalles aún no están del todo claros – parece expandir el alcance de la historia a otros países, algo reflejado en la mayor variedad de entornos que se ven en el tráiler, desde junglas hasta desiertos y montañas nevadas, pasando por ciudades futuristas.

El tráiler también muestra a personajes nuevos y otros que retornan del juego anterior.

El elenco del juego incluye, además de a Reedus y Baker, a Léa Seudoux, Elle Fanning, Shioli Kitsuna, Luca Marinelli, Alissa Jung, Alastair Duncan y Debra Wilson, además de personajes con las apariencias de cineastas como Nicolas Winding Refn, Fatih Akin y George Miller.

¿Cuándo se lanzará “Death Stranding 2″?

El nuevo tráiler vino acompañado de la confirmación de la fecha de lanzamiento del juego, que llegará el 26 de junio en exclusiva a PlayStation 5, aunque se espera que eventualmente el título sea lanzado también en PC.

Al igual que el juego original, Death Stranding 2 fue desarrollado por Kojima Productions utilizando el motor gráfico Decima, creado para los juegos de la saga Horizon.

El primer Death Stranding fue aplaudido por la crítica por su innovador sistema de cooperación en línea entre jugadores, que podían construir puentes y dejar vehículos, escaleras y otros objetos que podían aparecer en los mundos de otros jugadores para ayudarlos en sus propias travesías.

Antes de Death Stranding, Hideo Kojima ya era uno de los directores de videojuegos más renombrados del mundo gracias a su trabajo en la saga de juegos de acción y espionaje Metal Gear, en la que trabajó entre 1987 y 2015.