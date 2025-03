¡Atención gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos para esta semana:

Koira (martes 1)

Desarrolladores: Studio Tolima

Distribuidores: Don’t Nod

Plataformas: PC, PlayStation 5

Un juego de aventuras y exploración en 2D en que el jugador controla a un personaje que debe guiar a un perro en explorar un bosque encantado, resolviendo acertijos y conociendo a criaturas mágicas mientras ambos intentan hallar el camino de vuelta a casa.

Croc: Legend of the Gobbos (miércoles 2)

Desarrolladores: Argonaut Games

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una remasterización del clásico de plataformas en 3D lanzado originalmente en 1997. El jugador toma control del cocodridlo Croc mientras busca rescatar a pequeñas criaturas peludas de un mago malvado, recorriendo una variedad de coloridos niveles.

The Last of Us Part II Remastered en PC (jueves 3)

Desarrolladores: Naughty Dog

Distribuidores: Sony Interactive Entertainment

Plataforma: PC

Llega a PC la remasterización de la aclamada y controversial secuela de The Last of Us, en la que Ellie emprende un sangriento viaje de venganza en las ruinas del noroeste de los Estados Unidos, donde facciones militarizadas, cultos y otros sobrevivientes intentan mantenerse con vida y hordas de infectados se esconden entre los escombros del viejo mundo.

Feudal Boss Tonosama #1 (viernes 4)

Desarrolladores: Sunsoft

Distribuidores: Ratalaika Games

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Se lanza por primera vez fuera de Japón este “beat ‘em up” originalmente lanzado en 1995 para la consola Super Famicom de Nintendo, sobre dos príncipes en una alocada aventura internacional.