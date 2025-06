¡Atención gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos para esta semana:

Outrider Mako (lunes 23)

Desarrolladores: Asamado Games

Distribuidores: Playism

Plataforma: Windows

Un juego de acción en 2D con perspectiva isométrica - al estilo de clásicos como The Legend of Zelda: A Link to the Past – sobre una joven que se encuentra en un mundo místico inspirado en la mitología japonesa y acaba trabajando como repartidora de paquetes.

I Am Your Beast en consolas (miércoles 25)

Desarrolladores: Strange Scaffold

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Luego de su lanzamiento en PC a finales del año pasado, llega a consolas este inusual juego de disparos en primera persona de los creadores del aclamado El Paso, Elsewhere. En I Am Your Beast, el jugador se enfrenta a fuerzas industriales militares y debe hacer uso de una variedad de armas y entornos llenos de escondites y túneles para maniobrar y acabar con sus enemigos.

Poppy Playtime: Capítulo 4 en consolas (miércoles 25)

Desarrolladores: Mob Entertainment

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Llega a consolas el cuarto capítulo del juego episódico de terror en primera persona Poppy Playtime, en el que el jugador explora una fábrica de juguetes abandonada e infestada por tétricos y letales muñecos vivientes.

Death Stranding 2: On the Beach (jueves 26)

Desarrolladores: Kojima Productions

Distribuidores: Sony Interactive Entertainment

Plataforma: PlayStation 5

Uno de los juegos más esperados del año es la nueva propuesta del creador de Metal Gear Solid, Hideo Kojima, la secuela de su aclamado juego de 2019 Death Stranding. El jugador vuelve a encarnar a Sam Porter Bridges, un repartidor que debe ayudar a reconectar a una humanidad aislada luego de una catástrofe que destruyó gran parte del planeta y borró las barreras entre el mundo de los vivos y el Más Allá. El juego cuenta con un elenco de actores que incluye a Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Troy Baker, entre otros.

Persona 5: The Phantom X (jueves 26)

Desarrolladores: Black Wings Game Studio

Distribuidores: Atlus

Plataformas: Windows, iOS, Android

Se lanza en Occidente, luego de su lanzamiento original en Japón este “spin-off” con mecánicas “gacha” para PC y dispositivos móviles del mundialmente exitoso juego de rol Persona 5, que sigue a un elenco de nuevos personajes que deben equilibrar sus vidas diarias con la lucha contra amenazas místicas en Tokio.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (jueves 26)

Desarrolladores: Nightdive Studios

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una remasterización del clásico de acción y terror en primera persona System Shock 2, lanzado originalmente en 1999 y considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos. La remasterización fue creada por Nightdive Studios, responsables de aclamados relanzamientos recientes de clásicos como Shadow Man o juegos de las sagas Doom y Quake.

Front Mission 3: Remake (jueves 26)

Desarrolladores: MegaPixel Studio

Distribuidores: Forever Entertainment

Plataforma: Nintendo Switch

Un “remake” del clásico de estrategia bélica futurista Front Mission 3, lanzado originalmente por Squaresoft en la primera PlayStation en 1999, que ponía al jugador en control de una fuerza armada con robots tripulados de combate en una amarga guerra.

Antro (viernes 27)

Desarrolladores: Gatera Studio

Distribuidores: Selecta Play

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de plataformas, ritmo y acción del estudio español Gatera Studio en el que el jugador recorre una metrópolis futurista subterránea en medio de una lucha por derrocar a un gobierno totalitario.

Tamagotchi Plaza (viernes 27)

Desarrolladores: Hyde

Distribuidores: Bandai Namco Entertainment

Plataformas: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un nuevo juego basado en los icónicos juguetes Tamagotchi, en el que el jugador puede vivir en una ciudad habitada por esas coloridas criaturas y manejar distintas tiendas. El juego incluye modos en línea y para jugar en solitario.