“Narciso”, la película paraguaya que representará a nuestro país en los Premios Óscar y Goya 2027

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Paraguay oficializó la selección del largometraje Narciso, dirigido por Marcelo Martinessi, como la película paraguaya representante nacional para competir en los Premios Óscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional, y en los Premios Goya 2027 como Mejor Película Iberoamericana.

La selección fue realizada mediante votación por un comité conformado por miembros de la Academia de Cine del Paraguay, marcando un nuevo hito para la proyección de la producción audiovisual del país a nivel global.

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Cabe resaltar que la candidatura ante las academias de cine de Hollywood y España ratifica la creciente relevancia del sector como embajador cultural de Paraguay.

Argumento

Ambientada en la Asunción de 1959 bajo el régimen dictatorial, la película narra el impacto de un joven rebelde interpretado por Diro Romero, quien irrumpe en la sociedad con la frescura del rock & roll y desencadena una reflexión sobre la represión y la libertad. El filme actúa como un “espejo que atraviesa el tiempo”, exponiendo dinámicas sociales, prejuicios e intolerancias del pasado que aún resuenan en la sociedad paraguaya contemporánea.

La obra no solo destaca por su valor narrativo y testimonial, sino también por la estética lograda a través de casi cuatro años de investigación histórica para recrear la época, con el trabajo de dirección de arte encabezado por Carlo Spatuzza. A través del contraste entre el floreciente mundo del radioteatro y la rigidez conservadora de la época, la trama invita al espectador a cuestionar las formas en que persisten las barreras a la libertad individual y el ejercicio de la memoria colectiva.

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Estrenada previamente en la Berlinale 2026 con gran éxito de crítica y galardonada con el premio FIPRESCI, la película es fruto de una ambiciosa coproducción internacional entre siete países, demostrando la competitividad técnica e interpretativa del cine paraguayo ante exigentes estándares globales.