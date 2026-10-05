Encarnación: desafíos y necesidades con los que retomará la administración comunal el Partido Colorado

La ciudad de Encarnación es el territorio más importante de la región. El desarrollo que tuvo en las últimas décadas continúa posicionándola como un polo turístico en auge. Las elecciones municipales 2026 la posicionaron en un lugar de privilegio para la próxima administración, que será colorada con mayoría en la Junta Municipal.

En ese sentido, la inversión en fortalecer la industria turística en la región continúa como materia pendiente.

Luego de identificar la carencia del sistema de alcantarillado sanitario administrado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), será crucial seguir tomando acciones para evitar una contaminación más grave de los cuerpos de agua y de la “gallina de los huevos de oro”, que son las playas.

Además, se deben fortalecer los controles en materia de construcciones edilicias de los emprendimientos del sector de alojamiento. El derrumbe del edificio del año 2025 desnudó una serie de falencias en los sistemas de control y monitoreo de la calidad de las construcciones en altura, con un trágico desenlace fatal.

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Principales necesidades

Por fuera del microcentro, los barrios periféricos adolecen de la falta de caminos de calidad. En ese sentido, es necesaria la interconexión de barrios para acortar tiempos.

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En materia de movilidad urbana, es una materia pendiente un sistema de transporte público eficiente para permitir interconectar la ciudad y pensarla en términos de una gran área metropolitana, que se integre a ciudades vecinas como Cambyretá, San Juan del Paraná y Capitán Miranda.

Si bien es un municipio con mayor cantidad de áreas rurales, existe poco incentivo a la producción. En ese sentido, será crucial pensar en programas de apoyo a la producción, para no solo depender de lo que se cultiva en distritos vecinos.

También es necesaria la planificación urbana para aprovechar de la mejor manera el territorio y la expansión territorial, además de mitigar los impactos de la mala planificación de las zonas actualmente habitadas.

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¿Ciudad comercial?

La ciudad de Encarnación tiene un origen como ciudad centrada en el comercio y su puerto. Con la transformación del territorio por la suba de la cota del río Paraná, provocada por la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), perdió en parte su conexión con el río.

Actualmente tiene un fuerte componente en el área comercial, que se trasladó a la cabecera del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. No obstante, es extremadamente dependiente del humor de la economía del vecino país, Argentina.

La falta de políticas de incentivo al comercio y al consumo hace que exista nula capacidad del mercado interno. Una alternativa podría ser fusionar el boom turístico con la oferta comercial y no mantenerlas separadas.

Entretanto, las políticas de ordenamiento y falta de transporte en la ciudad terminan dificultando el crecimiento del comercio.

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¿Qué pasará con el SEM?

Una de las medidas más cuestionadas en Encarnación fue la implementación del Servicio de Estacionamiento Medido en la ciudad. No solo por la naturaleza de cobrar por el uso del espacio público de las calles, sino por las carencias en la implementación de la medida.

Parte del sector comercial habla de beneficios en el ordenamiento, pero otros refieren que afectan a las ventas. Más allá de la discusión política detrás, es necesario un análisis serio de la necesidad de la medida y de una implementación que sea eficiente.

Además, la falta de mantenimiento de las calles debido a caños rotos de la ESSAP continuará como una problemática vigente mientras no se apunte a resolver el problema de fondo.

Nuevo intendente y su junta

Según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), se sitúa como virtual ganador de las elecciones municipales 2026 en Encarnación al actual diputado Sebastián Remesowski (ANR-HC). El colorado cartista se impuso sobre el candidato de la Alianza, Carlos Pereira, por 9.895 votos.

Luego de 16 años, el Partido Colorado volverá a tener un intendente en Encarnación, tras dos periodos comunales a cargo de Luis Yd (Alianza), que destronó la hegemonía de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en 2015.

En la Junta Municipal, según el sistema D’Hondt, estaría compuesto por ocho concejales colorados y cuatro de la Alianza. Los electos por la ANR serían César Rojas; Facundo González; Denis Fraulob; Luis Dávalos; Luis María Guerrero; Yoni Schmalko; Pablo Novosad; y Eduardo Rebruk.

Por la Alianza son Claudia Arévalos; Keiji Ishibashi; Natalia Enciso; y Jorge Servián. Los ediles que logran el rekutu son Eduardo Rebruk (ANR-Añeteté) y Natalia Enciso (Alianza).