Ingrid Helbing exhibe sus pinturas para la felicidad

“Cuando pinto me siento feliz, los colores son muy alegres. Puedo estar horas y horas y no me doy cuenta”, expresó Ingrid Helbing, al hablar de los cuadros que presentará mañana en “Happiness”.

La artista señaló que ya llevaba tiempo con ganas de concretar esta muestra, que se llevará a cabo de 19:00 a 21:30 en la Terraza D’Lirio del Paseo Los Árboles, un nuevo lugar exclusivo de Asunción.

El camino de Ingrid con la pintura se inició en su niñez, cuando veía a su padre pintar. “Él pintaba y estaba muy contento, alegre. Me ponía una silla al lado y me daba una cartulina y pintaba”, recordó.

Realizó la carrera de Diseño Gráfico en Asunción y luego vivió cinco años en Barcelona, España, donde tomó clases de fotografía y algunos cursos sobre arte.

Hasta ese entonces, para Ingrid el arte era simplemente un hobbie. Pero en el año 2017 volvió a tomar clases de pintura, ya apuntando a desarrollar una carrera.

“Me di cuenta que es lo que realmente me gusta”, subrayó. En cuanto a su proceso creativo, sostuvo que está muy vinculado a lo emocional y que, cuando llega la inspiración, puede pasar horas e incluso madrugadas enteras trabajando sobre el lienzo.

“Me ayudaba mucho que la gente que veía (mis pinturas) me decía ‘me encanta, yo quiero’. Eso te motiva, te estimula”, agregó.

Fátima Martini está a cargo de la curaduría de la muestra. En su texto destacó a la felicidad como “un deseo, un anhelo, o solamente una palabra que acaso alude al intento de capturar la euforia de esos momentos fugaces e intentos que iluminan la vida”.

Libertad en la abstracción

“Explorando con libertad en la abstracción a través de la potencia de los colores, las formas y las texturas que van creando la acción de su trazo con la espátula sobre el lienzo. La realidad del momento y los sentimientos se expresan en gestos vitales, en pinturas matéricas de gran fuerza y belleza”, añadió.

Ingrid expresó su alegría por poder cumplir esta meta, en un evento que contará con la ambientación y musicalización del DJ Papo Encina. También apunta a realizar otra exhibición de sus pinturas en Miami, Estados Unidos, donde residen tres de sus hermanas y también fue invitada a exponer en la ciudad de San Bernardino. exhibir sus pinturas

“Realmente estoy súper contenta y feliz de llevar esto a cabo”, concluyó.