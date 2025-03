El artista correntino Carlos Gallardo expondrá sus collages en la Manzana de la Rivera

En palabras del artista, “las revistas de papel, en inequívoca extinción, me proveen la materia prima para buscar y encontrar los paisajes que se esconden en ellas. Debajo de cada color, textura, imagen, hay sueños que me remiten a lugares oníricos, inesperados, lejanos, no explorados pero posibles”.

“Cada sentimiento generado en los hombres encuentra su destino final si estos son capaces de observar lo que los rodea, pero con extremo cuidado, atención. Su lugar soñado, ese tan buscado, el que les permitirá encontrar la paz siempre anhelada, está esperando a ser descubierto, pero no podrá ocurrir si no invierten hasta el último suspiro en el intento”, continúa Gallardo.

La exposición podrá visitarse hasta el 26 de mayo, de lunes a viernes, de 8:30 a 20:00. Sábados de 8:00 a 18:00 y domingos de 08:00 a 17:00.