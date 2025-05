Noche de Galerías 2025: lo que necesitás saber para disfrutar hoy de la fiesta del arte

La Noche de Galerías tendrá hoy una nueva edición, de 17:00 a 22:00, proponiendo un circuito por diez espacios de Asunción. El evento contará con buses gratuitos que saldrán de estas galerías, así como un único bus que partirá del Centro Cultural de España “Juan de Salazar” y que ya se encuentra completo.

Los buses serán gratuitos y no requieren reserva previa. El acceso a los asientos será por orden de llegada y no se permitirá el acceso al bus con comidas ni bebidas, explicaron los organizadores. No obstante, en la web ndg.asgapa.org.py está disponible un formulario de registro para acceder a los buses, así como a un sorteo

También advirtieron que, debido a la alta demanda, es probable que se termine el recorrido en una galería distinta a la que se visitó inicialmente, por lo que sugieren tener a mano una aplicación de movilidad. Igualmente, se puede realizar el recorrido en vehículo particular.

En cada galería el público podrá encontrar un cartel en braille, así como audio descripciones de las exposiciones a través de un QR; así como guías capacitados para atender a personas con discapacidad. También detallaron que, si bien la Noche de Galerías es un evento para todo público, aconsejan no llevar a las exposiciones a niños menores de 8 años.

“Gea” es la exposición de Laura Piñeiro que se habilitará en la galería Matices. En esta muestra, que cuenta con la curaduría de Albán Martínez, se podrán observar tres series de obras: pinturas acrílicas sobre lienzo, xilografías sobre papel y esculturas de resina con un acabado pictórico.

En Viedma Arte, el escultor Roque Ardissone presentará sus “expansiones metálicas”, así como las obras que realiza en conjunto con el artista uruguayo Mauro Arbiza y que se denominan Arbissone. La curaduría está a cargo de Capital Creativo.

Una serie de autorretratos ofrecerá la artista Anna Scavone en “Metanoia”, la muestra que será habilitada en Artística-Espacio de Arte. La exposición, con curaduría de Fernando Colmán, presentará el camino de la artista hacia su autodescubrimiento.

“Fracchia” se titula la exposición del artista Luis Fracchia que se habilitará en la galería Arte Actual, con la curaduría de Adriana Almada. En esta muestra, el artista ha hecho del cuerpo humano el eje central de su pintura.

En Del Rey Galería se podrá visitar la “Antología de yerbatales”, una exposición del artista Francisco Presentado, con la curaduría de Rossana Cáceres Bozzano. En esta exposición se podrán ver obras en grafito y óleo, con un estilo surrealista.

Las obras del artista uruguayo Juan Guerra Gaja (1931-1996) conformarán “Tras las huellas del color”, la propuesta de Expresiones Galería. Fernando Colmán está a cargo de la curaduría de esta exposición del artista reconocido por su ductilidad técnica y profundidad temática.

El célebre tríptico “El jardín de las delicias”, de El Bosco, ha servido como punto de partida para las obras que Renatta Ávila y Jorge Ocampos presentarán en “Orbis Veritas”. La exposición, que cuenta con la curaduría de Félix Cardozo, se presentará en la galería Pablo Ávila.

Laura Mandelik presentará “Meteora” en la galería Exaedro. La muestra, que cuenta con curaduría de Fernando Moure, presentará expresiones como la fotografía, la escultura, el video y el sonido.

“Casi Nadie” se titula la muestra colectiva que ofrecerá Fábrica Galería /Club de Arte, con curaduría de Osvaldo Salerno. Esta exposición ofrecerá una selección de arte moderno y contemporáneo del Paraguay.

Finalmente en Casa Mayor, la artista Paz Moreno Re presentará la exposición “Donde habitan las formas”. Bajo la curaduría de Silvana Domínguez, la artista presentará obras que siguen la línea de experimentación en torno al ñanduti.

Premio Asgapa para la escritura crítica

La mayoría de las exposiciones permanecerán habilitadas hasta fines de junio y, nuevamente este año, los jóvenes interesados en la crítica de arte, la curaduría y la gestión cultural podrán participar por el Premio Asgapa de estímulo a la escritura crítica.

El certamen está dirigido a personas de entre 18 y 35 años, que elaboren un texto acerca de una de las muestras de esta edición de Noche de Galerías. El primer premio consistirá en G. 7.500.000 y el segundo en G. 4.000.000. Las bases y condiciones se pueden consultar en ndg.asgapa.org.py.

Circuito de galerías y exposiciones