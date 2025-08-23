El arte del grabado llega al público con la charla–demostración de Ordúval Zarratea

Para Zarratea, el grabado es más que un procedimiento artístico: es un lenguaje donde cada trazo condensa emoción, oficio y memoria. “El grabado no es solo una imagen en papel; es el rastro tangible de una historia, el resultado de un diálogo íntimo entre el artista, la herramienta y la materia”, expresó el creador.

Durante el encuentro, el artista explorará los orígenes de esta técnica milenaria y su vínculo con la tradición paraguaya, resaltando la impronta dejada por generaciones de maestros locales.

Compartirá con el público tres técnicas fundamentales: el xilograbado y el linograbado —basados en el relieve— y el gofrado, que trabaja la textura sin necesidad de tinta. Además, realizará una demostración en vivo que permitirá apreciar el proceso completo, desde el dibujo inicial sobre la plancha hasta la revelación final de la estampa al levantar el papel.

Ordúval Zarratea, nacido en Asunción en 1977, es un artista visual multidisciplinario que combina el grabado, la escultura, la xilopintura y el dibujo a tinta. Su obra ha recorrido exposiciones individuales y colectivas en Paraguay y Argentina, y ha sido distinguida en concursos nacionales, consolidando su lugar como una de las voces contemporáneas más activas en el campo del grabado.

La actividad se suma a la exposición “Arte femenino en diálogo con la memoria urbana”, que puede visitarse en el Espacio Cultural Staudt hasta el 30 de agosto. La muestra reúne a las artistas del colectivo Sinergia —Norma Annicchiarico, Carla Ascarza, Osvaldina Servián y Gloria Valle— quienes buscan visibilizar la creación femenina en Paraguay, a través de un arte que dialoga con la ciudad, la identidad y la memoria colectiva.