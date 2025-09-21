Artes Plásticas

La estación de los pétalos en los lazos de Olivia Cazzola

El 21 de septiembre llega con su propio lenguaje: el canto de los pájaros, la luz más clara, los colores que despiertan.

Por ABC Color
21 de septiembre de 2025 - 01:00
Cuadro realizado por Olivia Cazzola.
La primavera es la estación de los pétalos que se abren y de la promesa de lo nuevo. Y es también el escenario perfecto para hablar de las obras de Olivia Cazzola, artista plástica que transforma cada pincelada en un tributo a la vida y a la naturaleza.

El arte de detener el tiempo

Las flores marchitan, los árboles mudan sus hojas, los paisajes cambian con el paso de las estaciones, pero en el lienzo de Olivia, ese instante efímero queda suspendido.

Sus óleos capturan la vitalidad de los jardines, la suavidad de los pétalos y el brillo fugaz de los colores que la primavera trae consigo.

La artista plástica Olvia Cazzola pintando uno de sus cuadros.
No se trata de reproducir lo que vemos, sino de inmortalizar la sensación que provoca: la calma de un amanecer en medio de los lapachos florecidos, el movimiento invisible del viento entre las ramas, la alegría casi infantil de encontrarse con un campo cubierto de flores silvestres.

Frente a sus lienzos, el espectador no ve únicamente flores: siente la primavera.

El óleo como lenguaje

La técnica del óleo, profunda, vibrante y cargada de relieves, permite a Olivia desplegar un abanico cromático que va desde los tonos más suaves hasta los contrastes más intensos.

En cada pincelada, Olivia Cazzola hace un tributo a la vida y a la naturaleza.
Sus cuadros suelen enfocarse en paisajes, flores y árboles florecidos: temas que invitan a detenerse, respirar y reconectarse.

Las flores, en su obra, no solo decoran: simbolizan ciclos, esperanzas y la belleza efímera de lo natural.

Cuando flores y óleo se encuentran

Pintar flores no es simplemente reproducir formas. Requiere delicadeza, observación y sensibilidad.

Una de las obras de Olivia Cazzola en las que las flores tienen protagonismo.
Es dejarse llevar por la textura, los matices, las sombras que dan volumen y la luz que hace traslucir los pétalos.

“El óleo es un lenguaje de capas, de pigmento y de emoción”, afirma Olivia.

En sus lienzos podemos descubrir un árbol florecido que se abre como un arcoíris natural o un jardín silvestre donde las flores brotan libres, sin simetrías, recordándonos que en lo imperfecto también habita la belleza más auténtica.

Olivia Cazzola utiliza la pintura al óleo para plasmar la belleza de la naturaleza que nos rodea.
Más info

Instagram: @arte.oliviacazzola.

(0982) 144-883.

No se trata de reproducir lo que vemos, sino de inmortalizar la sensación que provoca.

