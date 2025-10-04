Jesús Ruiz Nestosa invita a un viaje fotográfico por “El Tormes de Lazarillo”

Durante cinco años, el fotógrafo, escritor y académico paraguayo Jesús Ruiz Nestosa capturó imágenes en la ribera del Río Tormes, que atraviesa la ciudad de Salamanca, España, donde reside actualmente.

“La vida de Lazarillo de Tormes”, la célebre novela anónima publicada en 1554, fue la motivación del fotógrafo, distinguido en 2020 como “Maestro del arte”, para esta colección.

Esta novela, según señaló Ruiz Nestosa, “no sólo dio origen a una manera de concebir el relato, la llamada ‘picaresca’, sino que abrió las puertas a una forma diferente de hacer literatura”.

“Ya no son los héroes de las novelas de caballería ni los castos amores pastoriles, sino se centra en los personajes de la vida cotidiana, en las clases menos favorecidas cuya lucha cotidiana no son grandes gestas sino la posibilidad de enfrentarse con los problemas de sobrevivir”, agregó.

Recordó que en la obra, Lázaro toma su nombre del río en cuyas orillas nació y fue cuidado.

La curaduría y el diseño expográfico de esta muestra, que será habilitada en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales (Azara 845 c/ Tacuary), están a cargo de Luis Vera.

Según anticipó Vera, esta propuesta curatorial buscará sumergir a los visitantes en un viaje conceptual y físico, que se iniciará con una célebre frase de la novela.

“Jesús ha encontrado en Tormes una metáfora poderosa de la condición humana”, expresó.

Agregó que en esta muestra, el río “no es simplemente un paisaje; es un testigo silencioso de siglos de lucha, un archivo que fluye con historias de supervivencia”.

La exposición está enmarcada en la agenda “Aires de España” y cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España “Juan de Salazar” y la Embajada de España en Paraguay. El acceso será libre y gratuito.