El arte vuelve con Oxígeno al Puerto

El evento internacional se realiza desde hace ocho años con el objetivo de familiarizar al público con las artes plásticas, incentivar el desarrollo de la creación, apoyar la formación de los artistas y propiciar la inversión en obras de arte.

En la última edición de 2024 recibió a más de 5.000 personas en tres días. “El año pasado marcó un hito en cuanto a magnitud y convocatoria. Lo que inició con un formato a menor escala hace ocho años, fue creciendo y atrayendo a más artistas. Hoy, orgullosos, podemos recibir a más personas, trascendiendo el círculo artístico y acercando el arte contemporáneo a la ciudadanía”, menciona Eugenio Mendonca, fundador y director de Oxígeno junto con Silvana Nuovo.

Asimismo, los organizadores comentaron que durante el proceso de postulación abierta recibieron propuestas de más de 300 artistas nacionales y extranjeros. La selección estuvo a cargo de un comité conformado por Bettina Brizuela, artista paraguaya y gestora cultural; Rodrigo Alonso, argentino, licenciado en Artes, especializado en Arte Contemporáneo y Nuevos Medios; y la artista plástica inglesa Ysanne Gayet, gestora cultural, cofundadora del Museo del Barro y fundadora del Centro Cultural del Lago en Areguá.

Sumando a los artistas seleccionados (ver recuadro), gracias al apoyo de la Embajada de Colombia, la muestra también contará con la presencia de Christian Padilla, historiador, curador y crítico de arte colombiano, así como la exposición de una selección de serigrafías originales de Ana Mercedes de Hoyos, referente del arte moderno de Colombia.

Campus France, la agencia oficial del gobierno francés encargada de promover la enseñanza superior en el extranjero y de facilitar la movilidad internacional de los estudiantes, estará presente en la Feria Oxígeno 2025 con el representante oficial de la sede en Paraguay, para acercar al público paraguayo la amplia oferta de estudios disponibles en Francia. Expylab ofrecerá unos cascos de realidad virtual en el mismo espacio.

Oxígeno Feria de Arte fue declarada de Interés Cultural por la Secretaría Nacional de Cultura y cuenta con el apoyo de la Fundación Itaú.

Despliegue de artistas

Los artistas que participarán de esta edición de la Feria Oxígeno son: Alejandra Mastro, Alexander Babich, Alfredo Quiroz, Álvaro Ferreira Noguera, Anastasiya Alforova, Andrea Martínez Benza, Andrea Vallejos Monlezun, Ángel Uriel Barreto Martínez, Anna Scavone, Antonella Román, Belén Leguizamón, Belén Rodríguez, Bernardo Puente, Bianca Fernández, Camila Cadogan, Camila Vallejos, Carlos Ahner, Carolina Vinader, César Mendoza, Céu Patiño, Dante Manfredi, David Ocampos, Didier Bedoya, Emmanuel Fretes Roy, Enmanuel López Genes, Enrique Espínola, Fernando González, Fernando Martínez, Fernando Villalba, Fiorella Bittar, Francene Keery.

También estarán Guillermo Ramón Pérez Bóveda, Gustavo Benítez, Gustavo Riego, Helen Cohene, Hope Tolentino, Ignacio Javier Martin, Ingrid Lauw, Javier Medina, Jorge Sáenz, Karina Palleros, Laura Giucich, Laurel Came, Leti Casati, Lilia Puentes, Lourdes Franco Galli, Lucy Yegros (Arete), Luis Vera, Luz Hiebl (Puppe Hiebl), María Rocío González Pusineri (Uchi Gonzalez Pusineri), Marc Schrammen Grübl, Mariana Cannizzaro, Marta Rocío Benítez, Ordúval Zarratea Speranza, Paule Godoy, Paz Moreno Re, Raquel Cuella (Tim MiRaquel), Raúl Stelatto, Robinson Cristaldo, Rocío Aramí Cáceres Doldán, Rolo Ocampos, Ruru Shimizu, Simona Murialdo Sánchez, Víctor Beckelmann, Walter Martínez, Willian Cristaldo y Yuki Hayashi.

Premios

Al final de la feria, otorgarán importantes distinciones a los artistas en tres categorías: tres premios de Residencias, un premio Editorial y un premio Expositivo.

Más info

<i><b>@oxigenoarte</b></i>

Oxígeno: Del viernes 24 al domingo 26 de octubre, de 18:00 a 23:00 el viernes y de 14:00 a 23:00 el sábado y el domingo, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, con entrada libre y gratuita para todo público.