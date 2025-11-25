La Galería Casa Mayor recorre 50 años de creación de Luis Cogliolo

Este miércoles 26 de noviembre, a las 18:00, el público podrá participar en una visita guiada especialmente diseñada para explorar en profundidad las distintas fases creativas del autor, con su presencia y la del curador Javier Medina. La entrada es libre y gratuita.

Lea más: Antonella Zaldívar y el desafío de volver a “Anna Cappelli”

La exposición reúne trabajos producidos a lo largo de cinco décadas, revelando una trayectoria marcada por la experimentación constante y por una evolución estética que transita desde el rigor del diseño y la gráfica hacia una sensibilidad poética anclada en lo natural.

La curaduría de Javier Medina propone un itinerario que enlaza estas etapas, articulando un relato visual en el que conviven la abstracción, la geometría, la expresividad del color y la materialidad como territorio de indagación artística. El recorrido permite comprender cómo Cogliolo ha construido una identidad plástica sólida, reconocible y en permanente diálogo con los lenguajes contemporáneos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Llegado desde Buenos Aires en la década de 1970, Cogliolo se integró rápidamente en un ambiente artístico que comenzaba a abrirse a nuevas formas de mirada. Su participación fue decisiva en la incorporación de métodos y perspectivas experimentales, y su figura trascendió el espacio del taller para convertirse también en agitador cultural, agricultor, galerista y observador atento del entorno que alimenta su obra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sus piezas, muchas de ellas realizadas con materiales encontrados o inspiradas en paisajes transformados por la experiencia vital, reflejan una coherencia profunda con su visión del arte y de la vida.

Retrospectiva permanecerá abierta al público hasta el 30 de noviembre en la sede de Casa Mayor, consolidando la vocación del espacio por promover el arte contemporáneo paraguayo e internacional y por tender puentes entre artistas, comunidades creativas y espectadores.