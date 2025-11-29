Museo Malba suma una obra de Osvaldo Salerno a su colección

“Sudario” es la obra del artista paraguayo Osvaldo Salerno que será incorporada a la Colección Malba, a partir de una donación realizada por la Colección Mendonca.

La obra es una serigrafía sobre una sábana de algodón doméstica usada, que data del año 1995, y en la que el artista realizó una impresión con su propio cuerpo entintado.

El “Sudario”, que mide más de dos metros de largo por dos metros de ancho, está inspirado en la célebre obra de Leonardo Da Vinci “El hombre de Vitrubio”, que muestra las proporciones perfectas del cuerpo del ser humano.

“Me interesó invertir esa posición antropocéntrica del ser humano y ponerlo flotando, como no teniendo nada de qué asirse, de qué aferrarse”, señaló el artista, en un comunicado de la Colección Mendonca.

El mismo también recoge las declaraciones de María Amalia García, curadora en jefe del Malba, en una carta en la que señaló que no contaban con obras de Salerno en su colección.

“Dicha incorporación significa una valiosa contribución al patrimonio del Museo”, expresó.

Otros paraguayos cuyas obras integran la Colección Malba son: Feliciano Centurión, Marcos Benítez y Lotte Schulz.