Joaquín Sánchez presenta “El agua que revela” en Tranvía 13

El espacio de proyectos Tranvía 13 (Tte. Marcos Nuñez c/ Padre Cardozo) albergará este viernes 9 a la presentación de “El agua que revela”, una acción/performance a cargo del artista residente Joaquín Sánchez. La actividad será de 19:00 a 22:00, con acceso gratuito.

En el espacio se podrá encontrar una proyección de videos y filmes de su trayectoria artística, además de una instalación de procesos actuales para la construcción de su proyecto en Barrero Grande, según detalló a ABC la coordinadora y productora Silvana Domínguez.

“Mi obra piensa al cine como una aparición frágil: imagen que se mueve, se erosiona y resiste al olvido”, señaló Sánchez.

El artista visual, curador, gestor cultural, diseñador de producción y director de arte en cine nació en Barrero Grande en el año 1975. Desde hace varias décadas trabaja entre Asunción y La Paz, Bolivia.

Fue ganador del premio Matisse en el año 2002 y su obra se ha presentado en distintos países como México, Francia, Uruguay y Brasil. El corazón se ha vuelto un sello distintivo de su trabajo, explorando diferentes técnicas como el tejido de ñanduti, la escultura, la instalación, etc.