Artes Plásticas
09 de enero de 2026 - 07:04

Joaquín Sánchez presenta “El agua que revela” en Tranvía 13

Imagen de la performance "Che rupa" de Joaquín Sánchez, Premio Matisse 2002.MARIPILI ALONSO

El artista visual Joaquín Sánchez presentará este viernes la acción/ performance “El agua que revela”. Será en el espacio Tranvía 13, con producción y coordinación de Silvana Domínguez.

Por Maripili Alonso

El espacio de proyectos Tranvía 13 (Tte. Marcos Nuñez c/ Padre Cardozo) albergará este viernes 9 a la presentación de “El agua que revela”, una acción/performance a cargo del artista residente Joaquín Sánchez. La actividad será de 19:00 a 22:00, con acceso gratuito.

En el espacio se podrá encontrar una proyección de videos y filmes de su trayectoria artística, además de una instalación de procesos actuales para la construcción de su proyecto en Barrero Grande, según detalló a ABC la coordinadora y productora Silvana Domínguez.

“Mi obra piensa al cine como una aparición frágil: imagen que se mueve, se erosiona y resiste al olvido”, señaló Sánchez.

El artista visual, curador, gestor cultural, diseñador de producción y director de arte en cine nació en Barrero Grande en el año 1975. Desde hace varias décadas trabaja entre Asunción y La Paz, Bolivia.

Fue ganador del premio Matisse en el año 2002 y su obra se ha presentado en distintos países como México, Francia, Uruguay y Brasil. El corazón se ha vuelto un sello distintivo de su trabajo, explorando diferentes técnicas como el tejido de ñanduti, la escultura, la instalación, etc.