“Un verano con el arte”: Museo de Arte Sacro pone en marcha su ciclo de conferencias

Por noveno año consecutivo, el Museo de Arte Sacro (Manuel Domínguez y Paraguarí) invitará a vivir “Un verano con el arte”. Todos los viernes y sábados, hasta el próximo 28 de febrero, el público podrá participar de las conferencias ofrecidas por el museólogo Luis Lataza.

Las charlas se realizarán en el Auditorio Franca Bo los días viernes a las 18:00 y se repetirán los sábados en el mismo horario, con acceso libre y gratuito. Según destacaron desde el museo, estas conferencias son un complemento de la actividad educativa que realizan y tiene por objetivo la comprensión más amplia de su acervo hispano-guaraní.

La historia del arte, el arte sacro, la museología y la escultura son los ejes de este ciclo, que este año estará dedicado a los “Misterios sagrados” del Arte y la Simbología, desde la antigüedad hasta el barroco.

“Muchos de los símbolos utilizados en nuestro arte barroco hispano-guaraní tienen en realidad un desarrollo histórico mucho más antiguo”, señalaron desde el museo.

Agregaron que “conocer, identificar y saber interpretar la simbología implica recuperar una larga tradición cultural que hunde sus raíces en el Antiguo Egipto y llega hasta nosotros a partir del crisol greco-romano, trasvasado en los símbolos cristianos – y también en los símbolos profanos- que aún usamos cotidianamente".

“Arte y simbología del Antiguo Egipto” será la temática de la primera conferencia, que se realizará este viernes 9 y se repetirá el sábado 10.

El ciclo, que ofrece temas independientes en cada conferencia, seguirá el viernes 16 con “Arte y la simbología de la Antigua Grecia”; y, el viernes 23, con el “Arte y la simbología de la Antigua Roma”.

El viernes 30 de enero será el turno del “Arte y la simbología en el Paleocristiano”, mientras que para el viernes 6 de febrero está prevista la conferencia “Arte y simbología en la Edad Media”.

“Arte y simbología en el Renacimiento” será la temática de la charla del viernes 13 de febrero y, para el viernes 20 de febrero, se abordará “Arte y simbología en el Barroco”.

Finalmente, el viernes 27 de febrero se presentará la conferencia “Arte y simbología en América precolombina”, dando cierre a esta novena edición del ciclo.

Visitas guiadas a las salas del museo

Desde el museo también recordaron que están habilitadas las visitas guiadas, por lo que se recomienda adquirir las entradas e ingresar al Museo antes de las 17:00, para tener tiempo de disfrutar de ambas actividades.

El Museo de Arte Sacro, que reúne un importante acervo de la Fundación Nicolás Darío Latourrette Bo, abre sus puertas los viernes y sábados de 9:00 a 18:00. La entrada general al museo cuesta G. 25.000 y los niños menores de 12 años ingresan gratis.