Paz Moreno Re recibirá el primer premio de la 29ª edición del Matisse

El fallo del jurado de la 29ª edición del Premio Henri Matisse ya fue anunciado y distingue este año a las artistas Paz Moreno Re, quien obtuvo el primer premio; Camila Ocampos, ganadora del segundo premio; y Lucía Adise, reconocida con una mención especial.

La ceremonia de premiación incluirá la apertura de la exposición con las obras de finalistas, e invita a artistas, gestores culturales y representantes de las instituciones organizadoras.

El jurado destacó el proyecto de Paz Moreno Re por la forma en que articula la memoria histórica a través de un lenguaje escultórico que incorpora recursos tecnológicos para visibilizar un episodio silenciado de la historia, construyendo una metáfora visual que sobresale por la solidez de su propuesta.

Por su parte, Camila Ocampos fue distinguida por un conjunto de obras que abordan con sensibilidad las tensiones entre intimidad, cuerpo y exposición, desarrollando una poética material orientada a hacer visible aquello que suele permanecer oculto.

La deliberación estuvo a cargo de un jurado integrado por las especialistas francesas Laura Gérard y Lucie Brechette, junto con los jurados nacionales Fredi Casco y Arnaldo Cristaldo.

Además participaron como observadores Christophe Chavagneux, en representación de la Embajada de Francia en Paraguay; Anouck Labbe, de la Cité internationale des arts; y María Eugenia Ruiz Díaz, de Gente de Arte.

El Premio Henri Matisse es una iniciativa organizada por la Embajada de Francia en Paraguay, la Alianza Francesa de Asunción y la Asociación para las Artes Visuales en Paraguay/Gente de Arte, con el apoyo del Instituto Francés, la Cité internationale des arts, la Secretaría Nacional de Cultura, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes y el Centro Cultural Manzana de la Rivera.

Este reconocimiento busca impulsar la creación contemporánea en el ámbito de las artes visuales y fortalecer los vínculos culturales entre Paraguay y Francia.