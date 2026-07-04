“Inverniz líquido”, la nueva exposición que se habilitará en el Centro Cultural del Lago

La exposición “Inverniz líquido” se habilitará este domingo a las 11:00 en el Centro Cultural del Lago (Fulgencio Yegros 855 c/ Mcal. López- Areguá). La misma reúne obras del artista multidisciplinar Walter Martínez, nacido en Argentina pero radicado actualmente en Areguá.

En esta muestra, Martínez ofrecerá una serie de pinturas de paisajes, pero con los reflejos como punto de partida. “Es una serie que habita reflejos, como el agua; movimiento constante vuelto texturas, puntos y líneas secuenciales que transforman el paisaje”, detallaron desde el CCL.

Remarcaron además que en esta serie la pintura no representa: refleja y desplaza. “Como el agua, devuelve al mudo alterado: fragmento, profundidad, deriva”, agregaron.

“La pintura trabaja en ese umbral, donde las cosas no terminan de separarse. Mirar deja de capturar: se vuelve intercambio. La pintura mira. Y al mirar, nos vuelve paisaje”, afirma además el texto curatorial.

Walter Martínez nació en la localidad de San José Obrero, en la provincia argentina de Chaco. Actualmente está radicado en Areguá y su práctica parte de la pintura hacia búsquedas sonoras y poéticas en música, danza y performance.

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Integra el elenco Danza y Sentidos E, donde investiga la composición escénica y somática. Su obra indaga en la memoria y la identidad comunitaria desde el archivo y la experiencia.

En 2022 obtuvo el tercer puesto en el Concurso de Arte y Cultura del Banco Central del Paraguay (BCP), categoría pintura. En 2023, recibió el Premio Adquisición de Oxígeno. Su obra forma parte de la Colección Nasta de Arte Contemporáneo administrada por la Fundación Texo.

El artista realizó además muestras individuales en Casa Mayor, en el año 2024, y en Espacio K, en el año 2025. Es también autor del libro de poesía “Cicatrices”.

La exposición estará habilitada hasta el próximo 26 de julio. Podrá ser visitada los jueves y viernes de 9:00 a 17:00, los sábados de 10:00 a 18:00 y domingos de 10:30 a 18:00. El acceso es libre y gratuito.