“De la tierra y el tiempo” celebra el legado de Keka Zaldívar en el Centro Cultural del Lago

Este domingo 12 en el Centro Cultural del Lago (Yegros 855- Areguá), a partir de las 11:00, será la inauguración de la muestra “De la tierra y el tiempo”. La exposición reúne obras de Marité Zaldívar, Amelí Schneider, Juan José Ivaldi, Jimena Zaldívar y Guillermo Zaldívar.

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“Esta exposición reúne a cinco artistas paraguayos que comparten sangre, memoria y un origen común en el barro. Se trata de una familia que a lo largo de tres generaciones ha producido artistas, gestoras culturales y maestras, configurando un linaje de prácticas artísticas”, destacaron desde el CCL través de un comunicado.

“No es un movimiento estético ni una escuela formal: es un modo de vivir donde la creación siempre fue el centro de lo doméstico, lo afectivo, lo ético y lo filosófico”, agregaron acerca de esta muestra que cuenta con una investigación curatorial, entrevistas y texto crítico de Juan Florenciáñez.

Los cinco artistas de esta muestra están vinculados familiarmente a la ceramista, gestora cultural y docente Keka Zaldívar, nacida en 1927 y fallecida en 2015. La artista, según refiere el centro cultural, hizo de su casa en San Lorenzo un espacio de irradiación artística cuando las instituciones formales del país eran prácticamente inexistentes.

Marité Zaldívar trabajó la instalación y en el presente trabaja la escultura y la cerámica, presentando vasijas y recipientes. Amelí Schneider Zaldívar desarrolla la ilustración, la pintura acrílica destacada en el libro infantil ilustrado y actualmente la matérica con pigmentos naturales.

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Juanjo Ivaldi Zaldívar ejerce la fotografía desde Islandia, Guille Zaldívar trabaja la cerámica en continuidad directa con la tradición familiar, y Jime Zaldívar transita el dibujo, la pintura y el texto como imagen.

Según destacaron desde el centro cultural, el proceso curatorial se construyó a partir de entrevistas realizadas a cada artista, cuyas voces constituyen la materia prima.

“Cada artista trabaja con poéticas diferentes; esa diversidad dentro de una matriz compartida es lo que vuelve visible la diferencia entre heredar una técnica y heredar una sensibilidad”, expresaron desde el centro cultural.

Agregaron que “esta exposición hace visible cómo ciertas formas de estar en el mundo se transmiten por inmersión, por convivencia, por contacto cotidiano con la materia y con otros cuerpos que crean”.

Ysanne Gayet, directora y fundadora del Centro Cultural del Lago, recordó los vínculos que mantiene con la familia de Keka Zaldívar, quien fue su vecina cuando tenía la galería Artesanía Sambucú en San Lorenzo, durante los años 70 y 80.

“Si bien esta muestra no será, propiamente hablando, un homenaje a la gran ceramista, sin duda estábamos pensando en ella mientras admiramos los trabajos y las creaciones de las nuevas generaciones de la familia Zaldívar”, remarcó Gayet.

La muestra podrá ser visitada de jueves a domingo, en los horarios de atención del Centro Cultural del Lago.