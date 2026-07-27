Ateneo Paraguayo destaca a los “Mosaicos de la memoria” de sus pisos para celebrar sus 143 años

La muestra “Mosaicos de la memoria” reunirá obras en pintura, diseño, fotografía, artes gráficas y artes aplicadas para celebrar el 143 aniversario de la fundación del Ateneo Paraguayo. La inauguración será este martes 28 a las 20:00, en la sede ubicada en Nuestra Señora de la Asunción 820.

La exposición reunirá obras de Gloria Valle, Noemí Ortiz, Kike Olmedo, Rodrigo Duarte Ayala, Maximiliano Martínez, Carlos Salcedo Centurión y Chebo González.

También se incorporarán a la exposición los pisos históricos y matrices originales de la edificación, que fueron realizados por piseros y baldoseros del siglo XX como Klein, Ballario, Pozzi, entre otros.

Manuel Martínez Domínguez escribió el texto de esta muestra, a la que destaca como un ejercicio de construcción simbólica en torno a la memoria institucional.

El mismo destacó que “la producción de pisos calcáreos con diseños de inspiración clásica se consolidó en el Paraguay tras la Guerra de la Triple Alianza, gracias al influjo de inmigrantes europeos dedicados al artesanato que venían a establecerse en nuestro país vía Buenos Aires”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En ese marco, hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, surgieron en Asunción reconocidos maestros piseros y baldoseros como Klein, Ballario, y Pozzi, cuya labor completaban la de frentistas, molduristas y embellishers como Renna, Recalde y otros”, detalló.

Agregó que estas prácticas arquitectónicas “respondieron a la demanda de una nueva burguesía política, económica y cultural en expansión, que se autopercibía moderna, progresista y, según donde se la ubique políticamente, con la misión de ‘construir’ o ‘re-construir’ el nuevo Paraguay”.

Martínez Domínguez indicó además que a las nuevas formas de concebir y habitar los espacios que trajo consigo ese ideario liberal que se impone en Paraguay responden los pisos de la casa de los Vierci Machaín, que fue edificada en 1906 y que desde 1960 es la sede del Ateneo Paraguayo.

En este estilo también se enmarcan los pisos de la casa Trasfi, que fue adquirida en el 2007, para albergar al archivo y la biblioteca del Ateneo Paraguayo.

En su texto, Martínez Domínguez indicó además que en esta muestra “la memoria no se presenta como un archivo o registro estático, sino como un tejido dinámico de fragmentos, huellas, uniones (y también desuniones) así como de recuerdos y evocaciones que, al reunirse, configuran una suerte de mosaico”.

Destacó que estos pisos de la sede del Ateneo Paraguayo, como una metáfora, permiten “comprender la memoria institucional en su carácter fragmentario, distinto y plural, pero paradójicamente unitario”.

“Cada objeto expuesto, ya sea este una fotografía, una pintura, pisos sueltos, revistas o diseños, es un vestigio que, al ser dispuesto en relación, revela una imagen más amplia y compleja. La memoria, entonces, no es la suma mecánica de recuerdos, sino la composición de sentidos que se rearman y se reactualizan en el presente”, agregó Martínez Domínguez.

El Ateneo Paraguayo, una institución con mucha historia

El Ateneo Paraguayo fue fundado el 28 de julio de 1883, siendo testigo y protagonista de los procesos culturales del país desde hace 143 años.

Entre las personalidades que han pasado por sus aulas están Pablo Alborno, Juan Samudio, Jaime Bestard, Modesto Delgado Rodas, Edith Jiménez, Ofelia Echagüe, Olga Blinder, Mario Prono, María Elena Sachero, Agustín Pío Barrios “Mangoré”, José Asunción Flores, Nelly Jiménez, Diego Sanchez Haase, Cristina Vera Díaz, entre otros.

Actualmente, el Ateneo Paraguayo está presidido por el Prof. Álvaro Morel, pedagogo musical. La institución ofrece clases de música, dibujo y pintura, así como diversos cursos y seminarios.

La muestra se podrá visitar hasta el 7 de agosto y el horario es de lunes a viernes, de 14:00 a 18:00. El acceso es libre y gratuito.