Artes Plásticas
12 de agosto de 2026 a la - 18:20

Gustavo Riego construye con ladrillos de diversos materiales la muestra “No falta nada”

Muestra de ladrillos pintados en tonos azules, dispuestos uniformemente, en un ambiente sin personajes presentes.
Gustavo Riego utiliza los ladrillos como los elementos centrales de la muestra "No falta nada".Gentileza

“No falta nada” se denomina la muestra del artista Gustavo Riego que será inaugurada este jueves 13 en Fábrica Galería de Arte. La exposición cuenta con la curaduría del propio artista y de Osvaldo Salerno, reuniendo obras recientes de Riego.

Por ABC Color

Paredes hechas con pintura y otras con recortes de papel diario serán parte de “No falta nada”, la exposición del artista Gustavo Riego que será inaugurada este jueves 13 de agosto, de 18:30 a 21:00.

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La muestra, que será habilitada en la galería de arte Fábrica (Sargento Martínez 271 e/ Telmo Aquino y Abente Haedo), permanecerá abierta al público durante tres semanas.

En su texto curatorial, Riego señaló que “el acto de creación es una acción de poesía y de resistencia a la muerte” y también “es resistencia al paradigma de la información continua a través del cual el poder se ejerce”.

“La búsqueda y la experimentación plástica y poética pueden llevar a la comprensión de la anarquía del poder en que vivimos. Una comprensión lúcida de la anarquía de la sociedad en la que vivimos es la única manera de presentar el problema del poder, y al mismo tiempo de la verdadera anarquía”, añadió el artista.

Afirmó además que “construcción y destrucción coinciden aquí sin excepción”.

Enfocándose en la temática de esta exposición, Riego detalló que “como las letras construyen palabras, los ladrillos, unidades estandarizadas y producidas en masa, sirven de base para construir espacios físicos o geografías sociales”.

Espacio interior con paneles de recortes de periódicos, iluminación suave en un ambiente minimalista.
Gustavo Riego también exhibirá paneles construidos con "ladrillos" conformados por recortes de papel de diario.

En este sentido, explicó que en su obra usa el motivo del ladrillo común de mampostería para explorar los temas de uniformidad, de serialidad y de control.

El artista señaló que, al subvertir este motivo, critica “un sistema en el cual las instituciones públicas y privadas usan la arquitectura espacial para moldear, disciplinar y controlar los cuerpos humanos”.

“A nivel ontológico, la pared crea una lógica binaria. Establece un ‘adentro’ y un ‘afuera’. Una pared no solo protege lo que esta adentro; define y crea la amenaza de afuera”, indicó.

En este sentido, sostuvo que “la pared es una herramienta que la sociedad usa para separar lo ‘normal’ de lo ‘anormal’ (ciudadano vs. migrante, rico vs. pobre, cuerdo vs. demente), impidiendo la organización colectiva, aislando a las personas en unidades manejables, rastreables y escaneables”.

Pared amarilla de ladrillos pintados, sin elementos humanos o decorativos, con un fondo uniforme y recto.
Gustavo Riego explora en la muestra "No falta nada" la división física y simbólica que establecen las paredes.

También señaló que “para quienes están dentro del límite, el exterior deja de existir o importa menos”.

“Hay una separación entre lo visible y lo invisible. Estas paredes terminan convirtiéndose en paredes psicológicas interiorizadas”, remarcó.

Tras la inauguración, la muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 9:30 a 19:30, con acceso libre y gratuito.