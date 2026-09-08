“Cartonaje. Memorias del embalaje”: 64 artistas homenajean a Félix Toranzos

La propuesta, con curaduría de María Eugenia Ruiz, será inaugurada este miércoles 9 de septiembre a las 19:00 en Viedma Galería de Arte (Denis Roa 768, Asunción).

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La muestra plantea una particular forma de homenaje: el cartón utilizado como embalaje durante una mudanza se convierte en soporte para la creación artística. A partir de este material, los participantes realizaron piezas únicas como gestos de afecto y admiración hacia Toranzos, también integrante de la exposición.

La nómina reúne a artistas de distintas generaciones y recorridos dentro de la escena cultural paraguaya. Entre los participantes se encuentran Alicia Perito, Alicia Vega, Amalia Ruíz Díaz, Ana Acosta, Ana Carina Aranda, Beatriz Velázquez, Carlo Spatuzza, Carlos Almeida, Carolina Pedro, Celso Figueredo, Christian Ceuppens, Claudia Boettner, Cristina Paoli, Daniela Nondedeu, David Ocampos y Eneide Boneu.

También forman parte de la propuesta Enmanuel López Genes, Enrique Espínola, Fátima Rivarola, Félix Toranzos, Florencia Bazán, Gabriela Aguilera, Gaby Díaz de Espada, Gilda Martínez, Gladys Maas, Graciela Nery Huerta, Horacio Guimaraes, Ida De Los Ríos, Joaquín Sánchez, Jorge Ocampos y José Quevedo.

La lista continúa con Laura Martínez, Lendy Peña, Ligia Gaona, Mabel Ávila, Marcos Benítez, Margarita Morselli, María Ángela Lange, María Del Carmen Pérez, María Eugenia Yegros, María Gloria Echauri, María Luisa Picasso, María Victoria Echauri, Marithé López Moreira, Marta Benítez Núñez y Martha García Linares.

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A ellos se suman Martha Uhl, Marthú Rodríguez Alcalá, Melvin Roldán, Mirian Chamorro, Mónica González, Mónica Insaurralde, Monika Schuchardt, Nannina Galuppi, Neri Iriberri, Patricia Silva, Renata Ávila, Roberto Noguer, Tamara Raymondo, Teresa Llano, Verónica Melgarejo, Verónica Viedma, Víctor Beckelmann y William Paats.

“Cartonaje. Memorias del embalaje” propone así un encuentro entre el objeto cotidiano y la creación artística, tomando un material asociado al traslado y la protección de objetos para convertirlo en memoria y expresión.