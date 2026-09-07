Cranea Música: entre la identidad, la circulación y el desafío de construir una industria musical en Paraguay

En la antesala del encuentro, Lucas Toriño, presidente de la Asociación de la Música Independiente del Paraguay y uno de los impulsores de la iniciativa, plantea una pregunta que atraviesa al sector: ¿hasta qué punto existe hoy una industria musical paraguaya?

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Su respuesta es directa: “La industria musical paraguaya está en etapa de desarrollo, estamos en la construcción de herramientas, pero todavía falta bastante”. Para Toriño, uno de los principales déficits está en la ausencia de un circuito nacional sostenido. Aunque existen festivales folclóricos y patronales, considera que no hay una red estable de salas con programación permanente.

“Ni siquiera en Asunción, que es la capital, existe un circuito de salas con una programación mensual”, sostiene. A esto suma la necesidad de trabajar en la formalización del sector, en la construcción de audiencias y comunidades de públicos y en la inversión en infraestructura. También señala una deuda en el ámbito público: “Los mismos teatros nacionales no cuentan con una programación”, afirma.

El potencial de una identidad musical propia

Toriño, uruguayo de nacimiento pero radicado en Paraguay desde los cinco años, está vinculado a la escena local desde hace más de dos décadas. Su acercamiento a los mercados musicales comenzó a partir de experiencias internacionales que le permitieron observar cómo estos espacios pueden convertirse en puntos de encuentro entre artistas y profesionales. A partir de allí surgió la propuesta que luego desembocaría en Cranea Música.

“Fue Micsur 2014, donde entendí las oportunidades de vinculación a través de las diferentes actividades, rondas, paneles y cruzarse nomás en los pasillos con las personas. Me pareció una oportunidad”, recuerda. Esa experiencia derivó en Planea Música, iniciativa que comenzó en 2017 vinculada a la distribución musical y que, según explica, fue incorporando un fuerte componente formativo y académico.

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Desde esa experiencia, encuentra en Paraguay un potencial que todavía considera insuficientemente explotado. “Una cantidad de tradiciones que tienen que ver con la gastronomía, que tienen que ver con la artesanía, pero, por sobre todo, creo que el idioma guaraní y los ritmos autóctonos, la guarania, la polca fusionada con otros ritmos globales, son súper potenciales para la exportación”, afirma.

La proyección internacional, de hecho, es uno de los ejes que Cranea busca fortalecer. Toriño menciona experiencias y vínculos desarrollados con circuitos de Uruguay, México y Brasil, además de contactos en Chile, Colombia, Estados Unidos y Canadá. Para él, sin embargo, la circulación no depende únicamente de que existan oportunidades: también requiere que los propios artistas se involucren en esos procesos.

Salir al exterior también requiere preparación

“Lo que debería mejorar para la circulación internacional es simplemente la predisposición de los artistas a moverse, a involucrarse, a aplicar a programas de circulación, a fondos de movilidad”, señala. En ese sentido, considera que aún hace falta mayor participación del sector en las convocatorias y herramientas disponibles.

Toriño también remarca que una carrera emergente implica inversión y trabajo sostenido. Participar de mercados, presentar correctamente un proyecto, contar con un dossier, videos en vivo y perfiles digitales ordenados son, en su opinión, parte de las condiciones necesarias para generar oportunidades. “Si uno gestiona bien los contactos, si participa de los espacios correctos que son los mercados, si hace bien su trabajo de presentación del proyecto con dossier, con videos en vivo, si se presenta a showcases, si tiene ordenados sus perfiles y sus canales de comunicación, hace bien los vínculos, sí o sí va a poder generar una circulación”, sostiene.

En ese camino, Cranea Música busca funcionar como una plataforma de encuentro, pero también como un espacio desde el cual puedan surgir resultados concretos. Toriño menciona como ejemplos los espacios obtenidos por artistas paraguayos en mercados y circuitos de Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y Canadá, además de acuerdos con instituciones locales.

“Del Cranea Música salieron espacios en Uruguay, en Brasil, en Chile, también en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá”, afirma. A esto suma los talleres realizados junto a Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de la Música en Paraguay, los vínculos que se están construyendo con la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y los programas de circulación articulados con el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. “Todo esto es resultado de muchas conversaciones, mesas de trabajo e instancias que se dan dentro del Cranea Música”.

Jornadas para encontrarse y pensar el sector

Más allá de las posibilidades de contacto, el mercado también propone poner a disposición información y herramientas para quienes trabajan en la música. La edición 2026 incluirá charlas vinculadas a derechos de autor, legislación sobre streaming, inteligencia artificial, salud mental para artistas, sincronización, registro de marcas y obras, entre otros temas.

“Ese es el papel que cumple un mercado y que no es solamente una vez al año”, plantea Toriño, quien señala que desde AMI Paraguay también se vienen desarrollando actividades durante el resto del año. En ese sentido, Cranea funciona como el encuentro anual de un proceso que busca extenderse más allá de sus cuatro jornadas.

A la hora de pensar qué necesita Paraguay para fortalecer su sector independiente, su planteamiento vuelve sobre la identidad. “Hay que mirarse más para adentro, hay que mirarnos más como un país que tradicionalmente tiene una cantidad de ingredientes, de matices y de propuestas muy especiales, muy particulares”, afirma.

Para Toriño, esa valoración debe ir acompañada de mayor articulación entre quienes integran el sector. “Seguir trabajando, formalizándonos, unirnos más. Por eso decía al principio: vernos, reconocernos y hacernos valer”.

En un mercado sin grandes multinacionales discográficas instaladas, considera que la construcción de la industria paraguaya necesariamente deberá apoyarse en el trabajo colectivo. “En realidad nuestro país es independiente, acá no tenemos multinacionales. Acá se tiene que hacer de esa manera, colaborativamente”, concluye.

Cranea Música 2026 se desarrollará del 9 al 12 de septiembre en Asunción, con participación de artistas, gestores y profesionales de Paraguay y otros países. La programación incluirá conferencias, talleres, encuentros profesionales y showcases, en una nueva edición que busca seguir conectando al sector musical paraguayo con otros circuitos de la región.