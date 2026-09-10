“Huellas y Miradas”: muestra reunirá varias disciplinas del arte japonés en el Puerto de Asunción

En el marco de la celebración de los 90 años de la Inmigración Japonesa al Paraguay, este viernes 11 se habilitará la exposición “Huellas y Miradas” en el Centro Cultural del Puerto. La muestra estará abierta al público durante este fin de semana.

Lea más: “HYDRO habita el taller”, una puesta para disfrutar de cerca de los instrumentos de agua

“Huellas y Miradas” será la primera exposición de 15 artistas Nikkei, los artistas de ascendencia japonesa que residen en otros países del mundo. En esta exposición se podrán ver trabajos en pintura, fotografía, kirie, cerámica, dibujos y más. Paralelamente, habrá una muestra conjunta de Ikebana y de Shodō.

Esta muestra es organizada por la Federación de Asociaciones Japonesas del Paraguay, la Comisión Organizadora de los Eventos Conmemorativos del 90º Aniversario de la Inmigración Japonesa al Paraguay, la Escuela de Ikebana Ohara del Paraguay, la Escuela de Ikebana Sogetsu Filial Paraguay e Ikebana Internacional Asunción Chapter 198.

Cuenta además con el apoyo de la Embajada del Japón, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

La coordinación ejecutiva de esta exposición está a cargo de la artista plástica Yuki Hayashi, docente del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) y máster en Artes Plásticas por la Universidad de Tsukuba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hayashi también exhibirá sus obras, las cuales fusionan raíces tradicionales japonesas con elementos de la identidad latinoamericana, con especial inspiración en la naturaleza paraguaya.

En esta exposición se podrán apreciar también las obras de cerámica de la artista japonesa Kyoko Shimizu y obras realizadas por su hijo, Ruru Sañuq, considerado un artista emergente.

Otros artistas que serán parte de la muestra son: Itsuko Aoyama, Izumi Tachikawa, Kei Stephen Kinjo, Maia Cabello Murayama, Maiko Tanikawa, Nana Shindoi, Naoki Kumagai, Ricardo Nagaoka, Toshiya Utsumoto, Victoria Maehara y Yasuhiro Mizuguchi.

Entre las técnicas artísticas de esta exposición estará el kirie, que es una “técnica tradicional japonesa basada en el recorte de papel para crear imágenes”.

En esta exposición también se podrán ver los trabajos del maestro Shindo Horikawa vinculados al shodo o caligrafía japonesa.

“El shodo no se limita a la escritura de caracteres japoneses. Se trata también de una disciplina artística y meditativa, en la que cada trazo refleja la armonía, la concentración y el estado emocional de quien realiza la obra”, indicaron los organizadores de la muestra, a través de un comunicado de prensa.

Desde Buenos Aires llegará para ser parte de esta muestra la profesora Cristina Ishikawa, especializada en Nihonga, la pintura japonesa, y ofrecerá demostraciones y talleres de Sumi-e (una técnica de dibujo monocromático en tinta negra).

También vendrá desde dicha ciudad la profesora Leticia Tanoue, especialista en Ikebana, el arte tradicional japonés de arreglos florales.

En tanto, la exposición conjunta de Ikebana reunirá a la Escuela Ohara del Paraguay, la Escuela Sogetsu Filial Paraguay e Ikebana Internacional Asunción Chapter 198.

El ñanduti, hilos que conectan las culturas de Paraguay y Japón

El ñanduti también estará presente en “Huellas y Miradas”, a través de una exhibición de piezas realizadas por las tejedoras de la Asociación de Ñandutí en Japón, muchas de ellas realizadas por mujeres japonesas bajo la orientación de la maestra Elena Iwatani.

En el contexto de la muestra, también se ofrecerán algunas charlas acerca de la elaboración de ñandutí, una de las expresiones más representativas de la artesanía paraguaya.

La Embajada de Japón se hará presente en esta actividad con un stand que invitará a descubrir la riqueza de la cultura del país asiático y diversas iniciativas que impulsan para acercarla al público paraguayo.

La programación contempla además una exposición de productos típicos de algunas prefecturas del Japón presentada en un stand especial por la Asociación de Residentes y Descendientes de Japoneses de las distintas prefecturas como Kagawa, Ehime, Hyogo, Niigata, Yamagata, Hokkaido y Tochigi.

Días, horarios y cómo visitar la muestra de arte japonés en el Puerto de Asunción

Tras la inauguración, la muestra “Huellas y Miradas” estará abierta al público este sábado 12 y domingo 13, de 10:00 a 19:00, con acceso libre y gratuito.

La exposición estará ubicada en el Salón de Exposiciones “Aduana- Planta Baja” del edificio histórico del Puerto de Asunción, ubicado sobre la Avda. Stella Maris y Colón.

“Huellas y Miradas” también llegará a la ciudad de Encarnación

La muestra “Huellas y Miradas” también llegará a la ciudad de Encarnación. El encuentro de arte Nikkei se presentará los días 19 y 20 de septiembre, de 9:30 a 17:00, en el local de la Asociación Japonesa de Encarnación.

“Asunción y Encarnación serán escenarios de este encuentro con el arte japonés y nikkei, en el marco de una celebración que busca poner en valor nueve décadas de historia, intercambio cultural y la construcción de vínculos entre Paraguay y Japón”, remarcaron los organizadores.